Российский рынок пива показал рост в первом полугодии 2018 года

Российский рынок пива впервые после нескольких лет падения показал рост. По итогам первого полугодия 2018 года пивоваренные компании сумели нарастить объем продаж в натуральном выражении, пишет РБК.

Аналитики Nielsen связывают увеличение потребления пива в 2018 году с ростом реальных доходов населения, проведением в России чемпионата мира по футболу, низкими ценами в каналах современной торговли (супермаркеты и гипермаркеты), куда перетекает потребительский спрос, а также жарким летом.

К примеру, по итогам первого полугодия 2018 года объем продаж пивоваренной компании "Балтика" в натуральном выражении вырос на 1%, во втором квартале этого года — на 10%. В компании Heineken говорят, что объем продаж в России увеличился более чем на 10%.

Динамику выручки производители не раскрывают. По данным исследовательской компании Nielsen, всего в первой половине 2018 года спрос на пиво увеличился на 7% в натуральном и на 8% — в денежном выражении.



Пивной рынок впервые показал оживление спустя несколько лет. В 2017 году в России было продано порядка 4,4 млрд литров пива, отмечали в Nielsen. В денежном выражении продажи упали на 1,7% по сравнению с 2016 годом, в натуральном — на 4,7%.

Рост потребления пива игроки рынка связывают и с хорошими погодными условиями во втором квартале года. Отмечается, что рост рынка на 1-2% по итогам года в связи с теплой погодой может оказаться не таким уж нереалистичным.

По мнению аналитиков Nielsen, одновременное действие нескольких благоприятных факторов может привести к росту рынка пива на 3,2% по итогам 2018 года.