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Минимальная розничная цена на водку в размере 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литра с 20 августа распространяется и на так называемую "слабую" водку крепостью от 37% до 39% включительно, передает "РИА Новости".

Таким образом, приказ Минфина, которым предусмотрена унификация минимальной розничной цены на водку с содержанием этанола свыше 37% до 40% включительно, вступил в силу.

В пояснительной записке к проекту приказа Минфина отмечалось, что унификация минимальной цены на водку крепостью от 37% до 40% включительно позволит исключить возможность производителям водки крепостью 38% не применять при обороте продукта минимальную цену.