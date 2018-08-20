Заключенный в Кузбассе сбежал из колонии и отправился в санаторий

В Таштаголе 18 августа задержали 22-летнего заключенного, который сбежал из участка колонии-поселения в Шерегеше и отправился в санаторий, где его и задержали сотрудники ГУ ФСИН, сообщает А42.RU.

Отмечается, что на поиски осужденного ушло два дня. После того, как он покинул территорию колонии, его изначально искали в Мариинске — по месту прописки.

В колонии-поселении отбывают наказание люди, осужденные не за тяжкие преступления. Если они и решаются на побег, то отправляются к семье, поэтому находят их достаточно быстро.

В этот раз все пошло по другому сценарию — заключенный добрался из Шерегеша до Таштагола и поселился в доме отдыха.

Из санатория его доставили в места лишения свободы, где он продолжит отбывать наказание.