Республика Алтай вошла в топ регионов с самой чистой землей

Роспотребнадзор привел список регионов с самой загрязненной землей по итогам прошлого года. Всего в прошлом году проверку прошли более 300 тысяч образцов почвы по всей России. В среднем по стране ситуация улучшается, зафиксировали специалисты, пишут "Известия".

В докладе о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране Роспотребнадзор назвал регионы, где почва меньше всего соответствовала гигиеническим нормативам в прошлом году. Самыми загрязненными оказались пробы из Приморского края — 44% исследованных образцов не соответствовали нормам по санитарно-химическим показателям. Далее идут Новгородская область (33%), Кировская область (27%), Северная Осетия (23%) и Челябинская область (21%).

Среди антилидеров оказались также Москва и Санкт-Петербург: в столице почти 13% проб почвы не соответствовали нормам, в Питере — 29%.

Всего в течение прошлого года Роспотребнадзор проанализировал более 300 тыс. проб почвы, причем почти половина из них была собрана на территории детсадов, школ и детских площадок. В земле находили такие вредные вещества, как марганец, свинец, ртуть, пестициды.

Однако по сравнению с 2012 годом доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, снизилась примерно на 3%, отмечено в докладе Роспотребнадзора.

В 16 регионах превышения гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям в отобранных пробах почвы зафиксировано не было.

Самыми чистыми оказались Севастополь, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия, Калмыкия, Адыгея, Дагестан, Марий Эл, Республика Алтай и другие субъекты РФ.

По данным санитарной службы, на уровень загрязнения почвы влияют выбросы промышленных предприятий и коммунальные отходы, увеличение числа автомобилей и предприятий для их обслуживания (АЗС, гаражи, стоянки и так далее), неудовлетворительное состояние канализаций.