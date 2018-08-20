Васильева предложила ограничить число приемных детей в семьях

В России хотят сократить число приемных детей, одновременно усыновленных одной семьей. С предложением выступила глава Минпросвещения Ольга Васильева. Эту законодательную инициативу она связала с участившимися случаями насилия над приемными детьми в многодетных семьях, которых берут ради пособий, пишут "Известия".

Законопроект может вступить в силу с 2020 года. По действующим нормативам в одной приемной семье должно воспитываться не более восьми детей с учетом кровных. Однако данная норма носит рекомендательный характер. В Минпросвещения полагают, что такие семьи являются аналогами детских домов, где дети обделены родительским вниманием.

"При усыновлении ребенка численность детей в семье усыновителя не должна превышать трех человек, за исключением случаев усыновления братьев и сестер, а также детей, которые ранее находились под опекой или были усыновлены одним лицом или супругами и воспитывались вместе", — отмечается в законопроекте.

Васильева предложила не только ограничить число детей в приемных семьях, но и внести ряд изменений в систему отбора. Одним из нововведений станет ужесточение требований к прохождению психологической экспертизы.

"Все трагические случаи новых (приемных) семей, которые были в этом году, привели к неутешительному выводу: подбор будущих приемных родителей шел очень небрежно", — указала министр.

Впрочем, по мнению экспертов, законодательное ограничение числа детей не повлияет на ситуацию с насилием в приемных семьях.