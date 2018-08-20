Тепловой комплекс Славгорода после прошлогодних проблем с отопительным сезоном передали муниципалитету. Город получил 60 млн рублей для приведения в порядок энергетических мощностей. Об этом сообщил врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко во время посещения города. Рабочая поездка состоялась в субботу, 18 августа.

Виктор Томенко посетил котельную №10, которая отапливает больше половины города, и проконтролировал подготовку города к отопительному сезону.

Тепловой комплекс перешел под управление муниципалитета. Город получил около 60 миллионов рублей для того, чтобы привести в порядок энергетические мощности, сообщил Томенко. Также при содействии правительства региона урегулирована ситуация со старыми долгами за уголь. В городе продолжается формирование нормативного запаса топлива.

Напомним, прошлой зимой тепловой комплекс Славгорода дал сбой — в городе произошло несколько перебоев в теплоснабжении объектов социальной сферы и жилых домов. Власти региона приняли ряд мер для того, чтобы ситуация не повторилась.

"Мы можем надеяться, что теперь руководство города будет давать менеджменту правильные команды, чтобы обеспечить надежность подачи тепла в дома горожан и на объекты социальной сферы. Сегодня мы посмотрели, как выполняют ремонтные работы. Нет сомнений, что котельная №10, которая отапливает больше половины города, будет подготовлена к зиме и получит хороший резерв топлива. Другие объекты, входящие в круг ответственности муниципалитета, также получили дополнительное финансирование. Уверен, что в этом году все будет нормально", — подчеркнул Виктор Томенко.

Также в этот день Виктор Томенко встретился с жителями Славгорода, проверил выполнение решений регионального правительства, посетил детскую поликлинику Славгородской районной больницы.