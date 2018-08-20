Фото: vk.com/barneos22
Власти Барнаула разъяснили ситуацию, связанную с тем, что на улице Мало-Тобольской, являющейся пешеходной, все чаще стали появляться автомобили. В мэрии подчеркнули, что на участке между проспектами Ленина и Социалистический запрещено всякое движение машин.
Напомним, горожане в последнее время становятся свидетелями того, что на пешеходной улице все чаще появляются транспортные средства.
В этом контексте возникает вопрос — не разрешили ли случаем на объекте, вписанном в городской туристический кластер, движение автомобилей.
Как сообщили порталу Amic.ru в городской администрации, движение на указанном участке улицы Мало-Тобольской действительно запрещено.
Также в мэрии пояснили, что появление машин, которые могли здесь видеть жители краевой столицы в минувшую субботу, было связано с подготовкой праздника "Учеба на отлично!".
Все остальные факты проезда по пешеходному участку улицы Мало-Тобольской или случаи парковки здесь являются нарушением, заявили в мэрии.
Комментарии
Дрифт недавний, тоже был частью подготовки к празднику?
Дрифт недавний, тоже был частью подготовки к празднику?
а-то, репетиция-С ))
«Пешеходная зона» относится к знакам особого предписания, устанавливающим определенный режим передвижения. Определение данному понятию дано в пункте 1.2 Правил дорожного движения и гласит — это городская территория исключительно для пешеходного движения, где запрещено передвижение на автотранспортных средствах, за исключением ТС спецслужб, коммунальщиков, общественного транспорта и автомобилей обслуживающие магазины.
Думается, если предъявишь документы что привёз товар в магазин, штрафа не будет.
"Тротуар" - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или к велосипедной дорожке либо отделенный от них газоном.
движение по тротуарам транспортных средств ПДД не предусмотрено ))