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Власти Барнаула разъяснили ситуацию, связанную с тем, что на улице Мало-Тобольской, являющейся пешеходной, все чаще стали появляться автомобили. В мэрии подчеркнули, что на участке между проспектами Ленина и Социалистический запрещено всякое движение машин.

Напомним, горожане в последнее время становятся свидетелями того, что на пешеходной улице все чаще появляются транспортные средства.

В этом контексте возникает вопрос — не разрешили ли случаем на объекте, вписанном в городской туристический кластер, движение автомобилей.

Как сообщили порталу Amic.ru в городской администрации, движение на указанном участке улицы Мало-Тобольской действительно запрещено.

Также в мэрии пояснили, что появление машин, которые могли здесь видеть жители краевой столицы в минувшую субботу, было связано с подготовкой праздника "Учеба на отлично!".

Все остальные факты проезда по пешеходному участку улицы Мало-Тобольской или случаи парковки здесь являются нарушением, заявили в мэрии.