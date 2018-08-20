Фото: 22.mchs.gov.ru

Три человека погибли в результате пожара, случившегося в частном доме в районном центре Крутиха в Алтайском крае, сообщили порталу Amic.ru в понедельник, 20 августа, в региональном управлении Следственного комитета.

По факту трагедии проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю, в свою очередь, уточнили, что сообщение о пожаре поступило в службу спасения около двух часов ночи. На место происшествия были направлены два пожарных расчета. На момент прибытия огнеборцев веранда и крыша деревянного строения горели открытым пламенем.

"Возгорание было оперативно ликвидировано, площадь пожара составила около 20 квадратных метров", — добавляют в экстренном ведомстве.

Три человека, находившиеся в здании, не смогли покинуть дом.

"Наиболее вероятная причина случившегося – нарушение правил эксплуатации электрооборудования: в очаге пожара обнаружена электроплитка, которая при определенных условиях и могла стать источником возгорания", — также указывают в МЧС.