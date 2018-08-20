После выхода на пенсию продолжают работать около 40% россиян, и в ближайшие годы из-за риска бедности их доля будет только расти, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование экспертов Высшей школы экономики.

Пенсионеры, сменившие работу после выхода на пенсию, чаще всего трудятся сторожами, контролерами и продавцами. Такие данные приводят в своем исследовании эксперты Высшей школы экономики. Основой для него стала информация из Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения. Сейчас в РФ насчитывается более 37 млн человек старше трудоспособного возраста (мужчин — 10,7 млн, женщин — 25,9 млн). Уровень занятости среди них составляет 28,8%, уровень безработицы (среди желающих продолжать трудиться) — 3,3%.

По оценкам ВШЭ, за последние десять лет удельный вес занятых среди пенсионеров по старости увеличился примерно в 1,5 раза, достигнув 40%. В ближайшие годы эта тенденция может сохраниться — так, согласно опросу Superjob, более половины населения предпенсионного возраста собирается продолжить работу после выхода на пенсию. Важный мотив для этого — экономический. Несмотря на то, что за последние 15 лет средний размер пенсии вырос в три раза, она составляет только 31% от зарплаты — для сравнения, в позднесоветский период значение этого показателя было 45,6%.

Социальные мотивы, впрочем, также могут играть существенную роль, так как работа помогает только вступившим в пенсионный возраст адаптироваться к своему новому положению. Сейчас средняя продолжительность работы после назначения пенсии по старости составляет 6,4 года. В течение первых пяти пенсионных лет сохраняют занятость 52% женщин и 38% мужчин, однако в следующее пятилетие этот показатель сокращается сразу вдвое.

Модель трудового поведения большинства российских пенсионеров — продолжать работать на том же месте, пока это возможно. В первую очередь нейтрально к возрасту работников относятся в бюджетных отраслях — в сфере образования, здравоохранения, ЖКХ и ВПК, в то время как в частном секторе возможности для трудоустройства начинают сокращаться уже после 45 лет. Наиболее чувствительные к возрасту отрасли — сфера продаж, IT-технологии, маркетинг, финансы. В разрезе профессиональных групп наибольшая вероятность сохранить рабочее место есть у специалистов высшего уровня квалификации, а самые высокие шансы на смену работы у работников сферы торговли и услуг, а также у неквалифицированных рабочих всех отраслей.

Хотя большинство пенсионеров – как сменивших, так и сохранивших прежнюю работу, продолжают трудиться в режиме полной занятости (в среднем 160-165 часов в месяц), средняя почасовая зарплата первых почти в 1,5 раза меньше, чем у вторых. Потери в заработке в значительной степени связаны с переходом пенсионеров на менее оплачиваемые позиции — в топе профессий пенсионеров, сменивших работу, находятся сторож и дворник (более 30% рабочих мест мужчин), уборщица, билетный контролер, продавец, консьержка (более 40% рабочих мест женщин). Среди пенсионеров, сменивших работу, доля занятых на неформальной основе в три раза превышает аналогичный показатель для тех, кто сохранил прежнее рабочее место.