"Класс возможностей" придумали в Госдуме для выпускников школ

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру просвещения России Ольге Васильевой обращение, в котором предложил создать в стране "класс возможностей" для выпускников школ, сообщает RT.

Как пояснил парламентарий, окончившие школу молодые люди не всегда могут самостоятельно определиться с профессией. В таких случаях молодые люди поступают в вуз по совету родителей, за компанию с друзьями или же по причине престижа университета.

В результате этого получившие высшее образование могут остаться равнодушными к своему делу или вовсе разочароваться в жизни.

Для решения проблемы предлагается создать "класс возможностей", куда человек по желанию будет переходить после окончания школы. Выпускник школы в течение года сможет заключить временный контракт с интересующей его организацией и пройти в ней стажировку.

Учащемуся "класса" на период действия соглашения должны будут предоставить "жилье и стипендию".

"Таким образом абитуриент получает отличный шанс лично попробовать свои силы на том или ином предприятии по всей стране. Руководство корпораций, предприятий и заводов не должно им в этом отказывать. Изучив возможности будущей специальности, молодой человек пойдет учиться с гораздо большим энтузиазмом, поскольку у него появится стимул к обучению — собственная стратегия по построению будущей успешной карьеры... С введением "класса возможностей" мы начнём получать грамотных специалистов, любящих свою профессию и разбирающихся во всех ее тонкостях. Кроме того, это будут счастливые люди, занимающиеся тем, что им по душе", — говорится в обращении.

По замыслу Чернышова, учащимся "класса возможностей" необходимо будет дать скидку 50% на проезд в различных видах транспорта по всей стране, а парням — отсрочку от армии на год.

Чернышов отметил, что если результат стажировки устроит обе стороны, то руководство предприятия сможет взять на себя своего рода шефство над студентом в период его обучения в вузе. Например, по своему желанию премируя его за отличные оценки.