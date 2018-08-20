Фото: gripptips.ru

Первая партия вакцины против гриппа поступила в Алтайский край — в регион уже завезли 384,5 тысячи доз, сообщили в региональном минздраве.

Это порядка 30% от заявки, которую подавал край. Всего же для населения региона за счет средств федерального бюджета будет поставлено более миллиона доз противогриппозных вакцин.

"Сегодня специалисты готовят разнарядку для распределения в медицинские организации, а с 27 августа начнется массовая иммунизация населения: прививки проводятся бесплатно в поликлиниках по месту жительства", — добавляют в минздраве.

Специалисты рекомендуют ставить прививку до начала эпидемического подъема заболеваемости.