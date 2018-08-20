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Российский футбольный союз вернется к вопросу строительства круглогодичного футбольного манежа в Барнауле, а также планирует открыть региональный центр футбола на базе футбольной школы Алексея Смертина. Об этом сообщил врио главы РФС Александр Алаев на закрытии международного фестиваля памяти Геннадия Смертина среди футболистов 2006 года рождения.

Отметим, что разговоры о строительстве возле бывшего парка Индустриального района на пересечении улиц Антона Петрова и Попова футбольного манежа идут уже давно. Идея получила одобрение в самых высоких кругах, но говорят, что документ так и не был подписан. Земля под спортивный объект уже зарезервирована. Однако проект был "похоронен" на долгие годы.

В 2014 году о манеже говорил Александр Карлин. Тогда необходимо было одобрение заявки Алтайского края Министерством спорта РФ. В спортивных кулуарах региона говорили, что проект так и заглох в кабинете у Виталия Мутко, который возглавлял ведомство в те годы. Сейчас в РФС готовы дать манежу вторую жизнь. Александр Алаев провел по этому поводу встречу с врио губернатора Алтайского края Виктором Томенко.

"Сейчас поднимаем все документы. Вчера у нас встреча прошла с руководителем спортивного направления в крае. Действительно, идея изначально была поддержана высшим руководством, но по каким-то причинам — пока не могу сказать, по каким — этот процесс не завершился. Мы сейчас обязательно дадим ему новый импульс и сделаем всё для реализации проекта. Мы все понимаем, что манеж, учитывая местные климатические условия, здесь нужен. Один у вас уже есть, но я думаю, что и два манежа здесь будут заняты с утра и до вечера", — отметил он.

Кроме того, на встрече обсуждалось создание условий для организации регионального футбольного центра на базе школы Алексея Смертина. Предполагается, что у центра будут филиалы, где дети будут заниматься по единой методике. Вопрос упирается в создание необходимой инфраструктуры.

"Наши дети теперь играют в Дзюбу, Акинфеева. И если мы не подхватим этот импульс, не займёмся ещё более активно региональным футболом, то мы можем потерять эту волну. А такого допустить нельзя. В то же время мы все прекрасно понимаем, что московские детские футбольные академии доминируют, но наполняются-то они в основном из регионов. Посмотрите на географию нашей сборной. К примеру, Барнаул воспитал много талантов. Чем больше внимания мы будем уделять региональному футболу, тем больше у нас будет талантов, и, соответственно, мы сможем поддерживать тот импульс, полученный от ЧМ. Об этом мы сейчас и поговорим с нашими коллегами", — сообщил изданию "Алтайский спорт" врио главы РФС.