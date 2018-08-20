Школа села Тюменцево получит в ближайшие годы пристрой к основному зданию. Вопрос обсудили во время визита врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко, врио министра образования и науки Александра Жидких в райцентр в воскресенье, 19 августа. Педагоги на встрече с Томенко попросили о новом здании. Он объяснил, почему речь об этом пока не идет.

Врио главы региона посетил школу в рамках рабочего визита. По словам директора учебного заведения Татьяны Калужиной, в селе наблюдается почти ежегодный прирост детей. А школа уже заполнена, и некоторых младшеклассников приходится учить во вторую смену, хотя сейчас перед всеми российскими школами стоит задача переводить учеников на вторую смену. У учебного заведения есть потребность хотя бы в пристрое.

"Сейчас мы обучаем 14 детей из коррекционного детского интерната. Там есть еще сто детей, которых можно было бы обучать в средней школе, и у нас учителя готовы к такой работе, но нам просто некуда их принять. Сейчас у нас учатся 635 человек", — сказала она.

Пристрой пока только в планах, представители руководства школы и района во время встречи с Томенко отметили, что еще пару лет готовы подождать. Сумма, которая требуется на возведение новой школьной площади, и точные сроки на встрече не назывались. Виктор Томенко идею поддержал и призвал ускорить решение этого вопроса. Теперь районной власти нужно разработать проектно-сметную документацию.

Сегодня средняя общеобразовательная школа села Тюменцево — это три корпуса. В главном корпусе учатся 220 человек с 5-го по 11-й класс. Во втором корпусе учатся 189 детей (1-5 классы). И еще один корпус в другом микрорайоне села, где с 1-го по 9-й класс обучаются 144 ученика. Ранее это была отдельная школа, но учебные организации были объединены в одно юрлицо во время волны оптимизации в 2015 году.

Чуть позже на встрече с коллективом одна из педагогов спросила Томенко, можно ли рассмотреть вопрос уже не о пристройках, а о строительстве новой школы. Кстати, спортзал, теплый туалет, столовая — это тоже пристрои к основному зданию, которое было построено в 1955 году.

"Я бы с удовольствием школу (построил — прим.ред.), и спорткомплекс, и дороги все отремонтировал. Но мы же должны понимать, что обладаем ограниченными ресурсами. Мы расходуем бюджет, который наполовину наполняется за счет федерального правительства. К каждой копеечке надо подойти внимательно (…). Если можно обойтись пристроем за приемлемые сроки, то надо обойтись", — ответил Томенко.

Отметим, что школа не находится в аварийном состоянии, к новому учебному году все корпуса готовы и приняты.

Также Виктор Томенко поднял на встрече тему низких доходов.

"В последние годы было сделано немало, но проблем осталось много. В основе большинства из них — низкие показатели социально-экономического развития. Отсюда низкие заработные платы, низкие доходы. Мы не можем раскрутить майские указы, чтобы довести до приемлемого уровня зарплаты бюджетников. К сожалению, тут мы проседаем, даже в сравнении с соседями, у которых зарплаты выше в полтора-два раза", — сказал Томенко, заверив, что не будет "закрашивать" эти и другие проблемы.