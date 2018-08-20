Специалисты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг самых востребованных в России машин с механической коробкой передач.

Всего в списке оказались десять автомобилей. Возглавила рейтинг LADA. В первые шесть месяцев 2018 года в стране было продано около 154 тысяч машин этой марки.

Вторую строчку занял Renault — 51 тысяча проданных авто за полугодие.

Третье место получил KIA — почти 24 тысячи проданных автомобилей.

Также в топ-10 рейтинга машин с механической трансмиссией вошли Hyundai, Volkswagen, Skoda, Chevrolet, Nissan, УАЗ и Datsun.