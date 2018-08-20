Если вы цените качество и красоту, вам нравится любоваться разнообразнейшими оттенками цвета тканей и рисунками на них и доставляет тактильное удовольствие прикосновение к мягчайшему кашемиру, шелковистому бархату, шероховатой рогожке, тончайшей вуали, струящемуся шелку, тогда вы по достоинству оцените огромный выбор качественной ткани в текстиль-салоне "Брависсимо".

22 августа 2018 года с 13 до 15 часов по адресу пр. Ленина, 31 в Барнауле пройдет праздничное открытие нового торгового зала итальянских тканей "Брависсимо". К участию приглашаются все желающие.

Гостей ждет развлекательная программа, множество призов и подарков, показ коллекции изделий от дизайнера Алины Вознесенской, а также мастер-класс по стилю от Анны Соповой.

Кроме того, магазин "Брависсимо" приготовил для всех гостей праздника хорошие скидки на большой ассортимент тканей — от 30 до 70%.

Приходите – будет интересно, красиво и стильно.