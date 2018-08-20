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Митинг с призывом вернуть России имперский флаг пройдет в Барнауле

, ИА "Амител"
Акция состоится 22 августа, в день Государственного флага РФ

Фото: cdn.fishki.net

"Вернуть России имперский флаг!" — митинг с таким призывом состоится в Барнауле в среду, 22 августа. Проведут его активисты ЛДПР. Подробности сообщает пресс-служба партии.

Либерал-демократы выйдут на митинг под лозунгами: "Флаг России — флаг свободы и мира!", "Вернуть России имперский флаг!", "Имперский флаг — это воля народа!".

"ЛДПР давно предлагает вернуть нашему государству чёрно-жёлто-белый имперский флаг. Потому что именно под ним мы одерживали блистательные победы — в состав России в тот период впервые вошли Крым и территория Восточной Пруссии, Аляска, Кавказ, Польша, Прибалтика, Средняя Азия и Финляндия. А триколор был принят даже без публичного обсуждения — под диктовку американцев", — прокомментировала координатор реготделения ЛДПР Евгения Боровикова.

По мнению либерал-демократов, Россия нуждается в настоящем объединении. И первым шагом к этому могло бы стать возвращение имперского флага.

Напомним, с таким предложением в 2014 году выступал депутат Госдумы от ЛДПР  Михаил Дегтярев, но его закон принят не был.

Акция состоится 22 августа в барнаульском сквере им. Германа Титова (на пересечении улиц Титова и 4-й Западной). Начало в 18 часов.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.08.2018 14:25
- гость -

надо бы акцию проводить 14 сентября, в день образования российской республики ))

0  0
20.08.2018 14:29
- гость -

больше делать нечего

0  0
20.08.2018 14:35
Дядька

Боже царя храни....в придачу к флагу, ну и пороть, пороть розгами, шпицрутенами, ставить на горох и на каторгу!

0  0
20.08.2018 14:58
- гость -

Интересно сколько просуществуют эти клоуны после ухода Жириновского.

0  0
20.08.2018 15:08
- гость -

Флаг Романовской России. У немцев до сих пор черный, красный, желтый.
Флаг самой Руси слабо вспомнить???

0  0
20.08.2018 15:22
- гость -

Лучше бы Орден Октябрьской революции возле ЦУМа вернули!

0  0
20.08.2018 15:38
Сталинский Сокол

Только ФЛАГ и ГЕРБ времен СССР!!! Только они правдивы. И по настоящему отвечают чаяния Народа!!!!

0  0
20.08.2018 15:47
Евгений

Либерально(!)-демократическая(!!) партия призывают вернуть имперский(!!!) флаг!

Шизофрения на марше.

0  0
20.08.2018 15:47
гость

вошли Крым и территория Восточной Пруссии, Аляска, Кавказ, Польша, Прибалтика, Средняя Азия и Финляндия

Ну так то круто. И флаг красивый. Но чушь конечно. Надо запредельные зарплаты отдельных бюджетников чуть уменьшить, а нищенские зарплаты других - чуть увеличить. Это будет справедливо и пофиг какой флаг. За дело надо митинговать, а не за разноцветные флажки

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