"Вернуть России имперский флаг!" — митинг с таким призывом состоится в Барнауле в среду, 22 августа. Проведут его активисты ЛДПР. Подробности сообщает пресс-служба партии.
Либерал-демократы выйдут на митинг под лозунгами: "Флаг России — флаг свободы и мира!", "Вернуть России имперский флаг!", "Имперский флаг — это воля народа!".
"ЛДПР давно предлагает вернуть нашему государству чёрно-жёлто-белый имперский флаг. Потому что именно под ним мы одерживали блистательные победы — в состав России в тот период впервые вошли Крым и территория Восточной Пруссии, Аляска, Кавказ, Польша, Прибалтика, Средняя Азия и Финляндия. А триколор был принят даже без публичного обсуждения — под диктовку американцев", — прокомментировала координатор реготделения ЛДПР Евгения Боровикова.
По мнению либерал-демократов, Россия нуждается в настоящем объединении. И первым шагом к этому могло бы стать возвращение имперского флага.
Напомним, с таким предложением в 2014 году выступал депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, но его закон принят не был.
Акция состоится 22 августа в барнаульском сквере им. Германа Титова (на пересечении улиц Титова и 4-й Западной). Начало в 18 часов.
Комментарии
надо бы акцию проводить 14 сентября, в день образования российской республики ))
больше делать нечего
Боже царя храни....в придачу к флагу, ну и пороть, пороть розгами, шпицрутенами, ставить на горох и на каторгу!
Интересно сколько просуществуют эти клоуны после ухода Жириновского.
Флаг Романовской России. У немцев до сих пор черный, красный, желтый.
Флаг самой Руси слабо вспомнить???
Лучше бы Орден Октябрьской революции возле ЦУМа вернули!
Только ФЛАГ и ГЕРБ времен СССР!!! Только они правдивы. И по настоящему отвечают чаяния Народа!!!!
Либерально(!)-демократическая(!!) партия призывают вернуть имперский(!!!) флаг!
Шизофрения на марше.
вошли Крым и территория Восточной Пруссии, Аляска, Кавказ, Польша, Прибалтика, Средняя Азия и Финляндия
Ну так то круто. И флаг красивый. Но чушь конечно. Надо запредельные зарплаты отдельных бюджетников чуть уменьшить, а нищенские зарплаты других - чуть увеличить. Это будет справедливо и пофиг какой флаг. За дело надо митинговать, а не за разноцветные флажки