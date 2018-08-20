"Вернуть России имперский флаг!" — митинг с таким призывом состоится в Барнауле в среду, 22 августа. Проведут его активисты ЛДПР. Подробности сообщает пресс-служба партии.

Либерал-демократы выйдут на митинг под лозунгами: "Флаг России — флаг свободы и мира!", "Вернуть России имперский флаг!", "Имперский флаг — это воля народа!".

"ЛДПР давно предлагает вернуть нашему государству чёрно-жёлто-белый имперский флаг. Потому что именно под ним мы одерживали блистательные победы — в состав России в тот период впервые вошли Крым и территория Восточной Пруссии, Аляска, Кавказ, Польша, Прибалтика, Средняя Азия и Финляндия. А триколор был принят даже без публичного обсуждения — под диктовку американцев", — прокомментировала координатор реготделения ЛДПР Евгения Боровикова.

По мнению либерал-демократов, Россия нуждается в настоящем объединении. И первым шагом к этому могло бы стать возвращение имперского флага.

Напомним, с таким предложением в 2014 году выступал депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, но его закон принят не был.

Акция состоится 22 августа в барнаульском сквере им. Германа Титова (на пересечении улиц Титова и 4-й Западной). Начало в 18 часов.