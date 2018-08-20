Фото: Юлия Батаногова-Ашихмина/vk.com/barneos22

Период аномальной жары в Алтайском крае сменится неблагоприятной погодой с грозами, градом и шквалистым ветром — на 21 и 22 августа в регионе передано штормовое предупреждение, сообщили порталу Amic.ru в алтайском ЦГМС.

По информации синоптиков, 20 и 21 августа в регионе еще сохранятся высокие температуры воздуха — местами будет до +32 градусов. Однако одновременно с этим во вторник в отдельных районах температура опустится до +21...+26 градусов. В этот же день в край придет непогода.

На день 21 августа и сутки 22 августа в регионе передано штормовое предупреждение — в крае прогнозируют сильные дожди, грозы, локальное выпадение града и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.

Начиная со среды дневные температуры в крае составят +19...+24 градуса.

Также предварительно в алтайском ЦГМС сообщают, что к выходным погода в регионе может наладиться — станет теплее, а осадки сойдут на нет.