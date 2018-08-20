"Вымпелком" отменил плату за входящие звонки из других регионов в поездках по России, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее такие звонки обходились абоненту в пять рублей за минуту. "Вымпелком" первым среди операторов упразднил плату за входящие вызовы во внутрисетевом роуминге.

На другие услуги связи также распространяются условия домашнего региона. С апреля пользование мобильным интернетом рассчитывается по единым правилам "как дома". Кроме того, исходящие звонки тарифицируются на тех же условиях, что и в месте подключения sim-карты.

В "Мегафоне" сообщили, что отменят плату за входящие звонки в поездках по России с 1 сентября. В пресс-службе МТС "РИА Новости" заявили, что тоже планируют сделать это "в ближайшее время".

Год назад ФАС предписала крупнейшим сотовым операторам до 15 декабря исполнить предупреждение в части необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг. Фактически речь шла о его отмене.