Российские регионы предлагают ограничить экспорт зерна из РФ. Основанием для таких мер называют опасения насчет неурожая и растущего спроса на российскую пшеницу, сообщает "Коммерсант".

Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин подготовил письмо главе республики с просьбой приостановить экспорт зерновых. Он заявил о росте животноводства и необходимости гарантии продовольственного зерна на полуострове до нового урожая.

Минсельхоз пока к ограничениям не готов. В министерстве, как пишет издание, заявили, что не обсуждают ограничения для экспорта.

В этом году снизился прогноз урожая из-за неблагоприятных погодных условий со 120 млн тонн до 103 млн тонн. Ведомство уже попросило экспортеров обозначить прогнозы отгрузок до конца сезона. Там планировали определить верхнюю границу допустимого экспорта зерна на уровне 30-40 млн тонн.

По данным на 16 августа, в Новороссийске одна тонна российской экспортной пшеницы стоила 230 долларов, что на пять долларов меньше, чем неделей ранее. В то же время средние цены на пшеницу третьего класса на внутреннем рынке увеличились на 2%, до 9,32 тыс. рублей. Фуражный ячмень за тот же период подорожал на 4%, до 7,85 тыс. руб. за тонну. Примерно треть производителей свинины обеспечены собственным зерном, участники рынка накопили запасы, но дальнейшее удорожание зерна на внутреннем рынке может отразиться на себестоимости мяса.

На состоявшемся 18 августа в Минсельхозе совещании с крупнейшими экспортерами зерна обсуждались вопросы прогнозного баланса с учетом оценок производства, переходящих запасов, потребления и планов по экспорту, сообщили в министерстве. Как пишет издание, один из участников совещания не исключил возврата экспортной пошлины на пшеницу, которая действовала в России с июля 2015 по 23 сентября 2016 года. На октябрь 2015 года ее размер был на уровне 50% таможенной стоимости минус 6,5 тыс. руб. за тонну, но не менее 10 руб. за тонну. Сегодня установлена нулевая пошлина на экспорт пшеницы до 1 июля 2019 года.