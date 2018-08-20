Фото: vk.com/barneos22
Арт-объект "космического" характера устанавливают в Барнауле на месте скульптуры мамонтенка в сквере Химиков.
Фото с места проведения работ опубликовали в сообществе Barnaul 22. "В сквере на улице Германа Титова монтируют новый культурный объект вместо демонтированного мамонтенка", — отмечает автор заметки.
Напомним, что ранее здесь стоял мамонтенок, перенесенный на это место из центра краевой столицы. Затем скульптура начала разрушаться, и ее было решено демонтировать.
Комментарии
в мамонтенке железа было немного, а тут ого-го ))
ну всё, сейчас эта штуковина притянет к себе шаловливые ручонки наших синеньких алкогуманойдов и быдлонитян