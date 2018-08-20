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Экс-главу Пенсионного фонда в Горно-Алтайске обвиняют в присвоении средств

, ИА "Амител"
Ущерб от действий обвиняемой оценили почти в 150 тысяч рублей

Фото: Дмитрий Кобзев/gorno-altaisk.info

Экс-начальник управления Пенсионного фонда в Горно-Алтайске Галина Агеева предстанет перед судом по обвинению в присвоении вверенного имущества, сообщили в республиканском Следкоме.

Согласно версии следствия, в декабре 2015 года обвиняемая похитила денежные средства, выделенные из федерального бюджета и вверенные ей в соответствии с должностными полномочиями.

В СКР уточняют, что экс-глава городского управления Пенсионного фонда незаконно распорядилась выдать денежные средства в сумме 26 010 рублей, предназначенные в качестве платы за услуги, которые фактически не выполнялись, присвоив их.

Помимо этого, как полагают правоохранители, в период с февраля 2016 года по октябрь 2017 года Галина Агеева аналогичным способом похитила путем присвоения вверенные ей денежные средства в общей сумме 118 846,91 рубля, выделяемые для оплаты труда, путем фиктивного оформления на работу своей знакомой на должность уборщика служебных помещений.

"В результате ее незаконных действий названному государственному учреждению причинен ущерб на общую сумму 144 856, 91 рубля", — констатируют в Следственном комитете.

Обвиняемая возместила причиненный ущерб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

20.08.2018 15:12
- гость -

Плакали наши пенсии на счетах разных предприимчивых людишек

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