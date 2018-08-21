Шанс на счастливую жизнь: как "Облака" помогают нуждающимся

Вместе с людьми, откликнувшимися на истории с просьбой о помощи, фонд оказал поддержку не одной нуждающейся семье.

Проездные для Алеши и Вани

В марте этого года фонд "Облака" объявил сбор средств для небольшой барнаульской семьи, которая после череды несчастий оказалась в очень тяжелых условиях.

Почти два года назад муж Ларисы умер от рака, а вслед за этим она лишилась еще и старшей дочери. У нее остались только старший сын Иван и маленький Алеша. А еще дом, который после смерти супруга Лариса пыталась поддерживать в целости. Но дом начал разрушаться на глазах из-за паводковых вод и был признан непригодным для жилья. Ей пришлось переехать с двумя сыновьями в предоставленное жилье из маневренного фонда – в барак. И именно отсюда каждый день через весь город добирается Алеша в свою прежнюю школу, а Иван – в колледж.

Тогда фонд обратился к своим благотворителям и читателям портала Amic.ru с просьбой собрать 21 600 рублей, чтобы купить для Вани и Леши проездные билеты на 6 месяцев, и они спокойно могли бы каждый день ездить на учебу в колледж и в школу.

Более 70 неравнодушных человек откликнулись на беду семьи, пострадавшей от паводковых вод и лишившейся кормильца. Эта мощная поддержка помогла в кратчайшие сроки закрыть сбор на проездные для мальчиков, чтобы они могли каждый день ездить на учебу.

На следующий день после публикации статьи на портале социальный помощник фонда выкупила 2 электронных проездных для семьи Ларисы и пополнила баланс каждого на 3 600 рублей. Сейчас проездные для семьи продолжают пополняться каждый месяц.

Уля будет ходить

Фонд помог четырехлетней девочке Уле сохранить возможность ходить. После выхода публикации с историей малышки за день была собрана сумма, необходимая для покупки ортопедической обуви.

При Улиных диагнозах, низком тонусе мышц и особенностях центральной нервной системы ей нужно следить за тем, чтобы позвоночник не был деформирован и не были сдавлены внутренние органы. В конце этой зимы ситуация со здоровьем девочки ухудшилась. Уля буквально за неделю стала заваливаться, запинаться и падать на улице. Ортопед диагностировал деформацию стоп. Мама смогла на последние деньги приобрести домашние ортопедические сандалики, в которых девочка проводит весь день. Но на специальные ортопедические ботиночки, в которых Уля могла бы выйти на улицу, дойти своими ножками до больницы, денег у семьи не было.

Уже сутки спустя после объявления сбора Ульяна с мамой отправились в ортопедический салон и купили ей новые розовые ботиночки. В них маленькая ножка ставится гораздо ровнее, чем в обычных сапожках. А значит, удастся избежать деформации стопы.





Ксюша хочет верить в чудо

В начале мая фонд "Облака" объявил сбор для одиннадцатилетней Ксюши. У девочки патологический кифоз, или в просторечии горб. Из-за врожденной аномалии Ксюше в любой момент грозит парализация и слепота. Каждое неосторожное движение может закончиться для девочки непоправимой травмой и потерей возможности самостоятельно двигаться. Да и каждый день из-за врожденного дефекта девочка чувствует на себе косые взгляды людей.



Ксюша стоит на учете у врачей с пяти лет. Каждый год результаты МРТ девочки отправляли в Санкт-Петербург в ФГБУ "НИДОИ им. Г.И. Турнера".



В этом году Ксюше выделили квоту и операцию назначили на 20 июня. Благодаря операции можно было бы полностью исправить дефект позвоночника. Рост и развитие девочки восстановились бы.



К началу июня фонд собрал средства Ксюше и ее маме на перелет в Санкт-Петербург для операции. Всего было перечислено 60 074 рубля. Как только был закрыт сбор, тут же сотрудники фонда приступили к приобретению билетов.



После приезда Ксюши и мамы в клинику врачи провели обследование девочки и вынесли вердикт, что операционное вмешательство приведет к тому, что у девочки откажут ноги и возможен паралич рук. Ксюшиной маме предоставили выбор: либо девочка будет с прямой спиной, но в инвалидной коляске, либо горбик остается, но девочка сможет ходить. Татьяна от операции отказалась.



Фонд "Облака" собирается помочь Татьяне и Ксюше связаться с фондами, которые специализируются на помощи детям с заболеваниями. Такие фонды обладают необходимыми сведениями, в какой клинике могут помочь Ксюше.





Олег шагает к своему здоровью

Пока Олег делает это медленно. Каждый шаг на эллиптическом тренажере дается с трудом, но мальчик упорно занимается. Потому что он понимает – тренировки помогают ему укрепить ноги и избежать третьей операции. Эти усилия приближают его к здоровью. И к исполнению того, чего так хочет мальчик – стать поддержкой для своей мамы.



Олегу 11 лет и у него ДЦП. Он уже пережил две сложнейшие и тяжелейшие операции на ногах. Благодаря труду мамы, врачей, инструкторов и своему ежедневному труду, Олежка встал с инвалидной коляски, научился стоять и немного передвигаться по дому. Врачи сказали маме мальчика, если Олегу удастся укрепить мышцы ног, он сможет стабильно ходить сам.



И для этого у мальчика появился так необходимый ему тренажер, на котором он регулярно занимается. Тренажер купили благодаря друзьям и дарителям фонда, которые собрали общими усилиями 60 162 рубля. Большой вклад в закрытие этого сбора внес салон красоты Вeauty Time. Благодаря проведенной ими акции было собрано 25 012 рублей.



"Когда мы пришли в гости к Олегу и его маме, он с охотой показал нам, как занимается на тренажере. Не принимая ничьей помощи, опираясь на коляску, мальчик сам добрался до эллипсоида. Олег рассказал нам, что занимается по нескольку раз в день. Позанимается, отдохнет и снова в бой. А еще пообещал, что скоро мы побежим с ним наперегонки", — рассказывают в фонде "Облака".

Дом для Вовы

Пока маленький Вова называет домом съемную квартиру. Ведь самое главное, что над головой есть крыша. Вова и его мама Наташа это понимают – совсем недавно они могли оказаться на улице. Но этого не случилось благодаря поступавшим для семьи пожертвованиям.



Когда Наташа обратилась в "Облака" за помощью, она и ее трое деток были в очень бедственном положении. Они не могли купить себе продуктов, что уж тут говорить об оплате жилья.



Тогда фонд решил поддержать семью в этот сложный период и на два месяца обеспечить семью продуктами питания, купить необходимые тогда детишкам лекарства и помочь на месяц с квартирой, за которую Наташа отдает около трети дохода семьи.



После закрытия сбора фонд передал Наташе 12 000 для оплаты аренды, чтобы она и детишки могли не бояться потерять эту квартиру.



Собственного жилья у семьи пока нет. Но в этом году Наташа должна получить сертификат на покупку жилья по программе "Молодая семья". Также в свое будущее жилье она вложит материнский капитал. И тогда у маленьких Вовы, Ксюши и Севы будет уже свой дом.

Ради счастья последних дней

Сегодня фонд "Облака" помогает смертельно больному Артему восстановить дом, чтобы он мог провести последние дни своей жизни в тепле и уюте в кругу семьи. Чтобы купить кровельные материалы для крыши и восстановить несколько несущих деревянных стен, было собрано 53 065, 55 руб. Сейчас фонд ищет подрядчика для выполнения работ по ремонту дома. Семья Артема получает от фонда вещевую и продуктовую помощь. Передали для Артема ходунки, чтобы он мог передвигаться по дому.

На следующий день после объявления сбора Артем попал в больницу, его состояние резко ухудшилось. За прошедшее время молодой человек уже дважды лежал в больнице. Лечение пошло ему на пользу – хоть это улучшение и временное, семья безмерно счастлива видеть папу, который борется за свою жизнь.

Ждут помощи

Продолжается сбор средств для семьи Елены, чей дом пострадал в пожаре. Из 38 000 рублей, необходимых на ремонт дома, собрано 13 420 рублей. Сейчас Елена и ее маленький сын Витя получают в фонде вещевую и продуктовую помощь.

Во время пожара в доме Елены сгорели почти все вещи, мебель, большая часть дома полностью выгорела. Оставшиеся несколько комнат пострадали от воды – обвисшие потолки, ободранные обои, перекореженная от воды мебель. Дарители фонда, увидев на фото эти погубленные водой шкафы, передали для Елены пусть не новую, но в очень хорошем состоянии кухонную мебель. Также барнаульцы передавали семье погорельцев обои, ковры.

Сбор для многодетной семьи Гали еще не закрыт. Для того, чтобы оплатить часть долга и в дом вернулся свет, осталось собрать 2 587, 09 руб. А пока семья получает от фонда в помощь продуктовые наборы и вещи.

Продолжается действие программы "Талантливые дети". И ребятишки, которые занимаются спортом, поют и танцуют, все еще нуждаются в помощи. Пока фонд смог собрать сумму, необходимую для оплаты занятий по игре на гитаре для Лизы на месяц.

Каждый день в "Облака" приходят семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, и делятся своими историями. Они приходят сюда за помощью, потому что ждать ее больше неоткуда. Но что может сделать один фонд без поддержки? Дать семье продукты и одежду. Но решить их проблему без частных пожертвований не в силах.



Именно поэтому "Облака" объявляют адресные сборы для помощи нуждающимся семьям. За каждым незакрытым сбором – чья-то боль и чья-то надежда. Каждый закрытый сбор – это чей-то шанс на счастливую жизнь. И превратить эту надежду в шанс — это реально.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону фонда: 8 (3852) 590-180.

Каждый день Фонд работает по адресу:

город Барнаул,

ул. Горького, 45,

Правое крыло с 9:00 до 18:00.

Как можно присоединиться к помощи, оказываемой фондом, вы можете узнать на сайте: www.fondoblaka.com

https://vk.com/fond_oblaka

https://www.instagram.com/fond_oblaka/