Врачей обязали объяснять россиянам курс лечения и все последствия

Верховный суд РФ обязал врачей объяснять пациентам курс проводимого лечения и предупреждать их о возможных последствиях планируемых процедур, пишет РАПСИ.

В ВС посчитали, что на клиентов медучреждений также распространяется закон о правах потребителей, и, следовательно, медики должны своевременно предоставлять клиентам всю достоверную информацию об услугах, чтобы у пациента была возможность правильного выбора. При этом такое положение распространяется как на пациентов, оплачивающих процедуры, так и на тех, кто получает лечение по полису обязательного медицинского страхования.

В Ассоциации юристов России уверены, что решение Верховного суда РФ поможет добиться большего порядка и уважения к пациенту в отечественной медицине.

Поводом для разбирательства стал иск жителя Москвы к "Национальному медико-хирургическому центру им. Н.И. Пирогова". Мужчина заплатил свыше 60 тысяч рублей за подготовку к имплантации и консультацию хирурга-стоматолога. Кроме того, после операции пациенту посоветовали удалить несколько зубов из-за инфекции, которая может помешать протезированию. Однако впоследствии врачи все же отказались восстановить зубной ряд, сославшись на выявленный у пациента хронический пародонтит. Истец посчитал, что, таким образом, ему была оказана ненадлежащая медицинская помощь, так как его не предупредили, что имплантация невозможна, но зачем-то готовили к операции и взяли деньги. Больница претензии клиента посчитала необоснованными, указав, что все процедуры провели должным образом и вреда здоровью не причинили.

Чертановский суд Москвы и Мосгорсуд решили не вставать на сторону мужчины. Однако Верховный суд РФ счел, что обе инстанции допустили существенные нарушения норм материального и процессуального права.