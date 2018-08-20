Число случаев отравления алкоголем в 2018 году уменьшилось на 20% по сравнению с 2016 годом, когда была запрещена торговля непищевой спиртосодержащей продукцией, сообщает Роспотребнадзор.

Отмечается, что зафиксировано снижение количества смертей с 8283 до 6789 случаев. Также в ведомстве заявили, что количество отравлений алкоголем в новогодние праздники в 2018 году уменьшилось в 3,7 раза по сравнению с 2016 годом — с 2,5 тыс. до 677 случаев. При этом количество смертельных случаев упало в 14 раз — с 641 до 46.

Розничная торговля спиртосодержащими непищевыми жидкостями была приостановлена главным санитарным врачом РФ с 26 декабря 2016 года. В апреле нынешнего года запрет продлен до 17 октября 2018 года.

С 20 августа в России изменилась цена на водку крепостью 37-39%. Теперь минимальная розничная цена (МРЦ) на бутылку такой крепости и объема 0,5 л составит 205 рублей, как у 40-градусной водки. Более крепкая водка в цене не изменится.