Вторник, 21 Август, 09:23

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 67,18
€ 76,72
25°
Обь
176см -17

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний-2018Дорожный ремонт - 2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

"Годами нас не слышали": Шубенков и Клевцов о закрытии тренировочной базы

, ИА "Амител"
До ноября власти обещают найти помещение для известного спортсмена, которому сейчас негде тренироваться

Чемпион мира, призер и победитель чемпионатов Европы, один из лучших легкоатлетов страны и мира Сергей Шубенков всерьез готовится к ближайшим двум важнейшим годам в своей жизни. В 2019 году спортсмен попытается вновь завоевать победу на чемпионате мира, а в 2020-м – выступить на своей, скорее всего, последней Олимпиаде в Токио. Однако сейчас спортсмену негде тренироваться в родном Барнауле. Весной закрыли и хотят снести их основную базу для тренировок — тир училища олимпийского резерва на Тимуровской, 16. О том, как теперь готовиться к Играм в Токио, Шубенков и его тренер Сергей Клевцов рассказали на встрече с журналистами в управлении спорта и молодежной политики Алтайского края.

Как отметил Сергей Клевцов, на днях он побывал в правительстве региона, где встретился с врио заместителя губернатора Виталием Снесарем. По словам тренера, о проблеме тренировочной базы было известно долгие годы. При этом у Клевцова иногда складывалось впечатление, что руководство края об их проблемах годами не хотело слышать. После визита в правительство края у Клевцова остались положительные эмоции. Тем более что после в манеже побывали специалисты, которые сказали, что его можно восстановить. Тренер пообщался с бывшим заместителем начальника управления Алтайского края по строительству и архитектуре Андреем Геттихом, который уверил его, что комиссия вынесла неверное решение о закрытии помещения.

"Видимо, им не хватило знаний, профессионализма, и, возможно, они не хотели брать ответственность на себя", — сказал Клевцов.

Сергей Шубенков сообщил, что серьезные проблемы с тиром начались в 2015 году, хотя и до этого на дорожках порой приходилось ставить тазики, потому что крыша протекала. Сейчас в столице Алтайского края нет ни одного объекта, где мог бы тренироваться спортсмен.

"Про стадион "Лабиринт" давно говорил, что он объект-полуфабрикат. В каком состоянии его сдали, так он и до сих пор пребывает. Мне обещали в мае, что на этом стадионе будет урегулирована хотя бы ситуация с расписанием. Между тем я мячи футбольные из-под ног доставать уже устал. Более того, там невозможно провести полноценные соревнования. Там нет раздевалок, полноценных секторов, залов для силовой тренировки", — отметил Клевцов.

Он отметил, что в манеже технического университета ситуация не лучше. Там установили покрытие, предназначенное для теннисных кортов. Оно вырывается кусками.

"Я недавно специально ходил посмотреть, в каком состоянии дорожки. Видно, что, наверное, от отчаяния какие-то совсем большие дырки там пытаются заклеить, замазать или залепить", — признался откровенно Сергей Шубенков.

Спортсмен сетует, что на стадионе "Динамо" дорожки также развалились. Там при этом обещают уложить новую на отрезке 110 метров, чтобы Шубенков мог хотя бы полноценно бегать свою коронную дистанцию. Стадион "Локомотив" вообще не работает, а у СДЮШОР №2 покрытие хоть и новое, но уложено на старый асфальт некачественно.

Врио начальника управления спорта и молодежной политики Алтайского края Елена Лебедева сообщила, что решен вопрос со строительством нового манежа у училища олимпийского резерва. При этом трудности заключаются в том, что под землей на участке проходят линии коммуникации, что усложняет работы. Еще один вариант — размещение спортивного объекта в 15 минутах ходьбы от школы. Параллельно к ноябрю строители собираются отремонтировать тир для подготовки Сергея Шубенкова и других легкоатлетов. Крышу собираются подпереть специальными балками.

"Здание было доведено до такого состояния за десятилетия. Стены размывались водой, потому что изначально его конструкция была неправильной. Оно не подлежит восстановлению и опасно для нахождения там людей. Такую ситуацию мы имели на начало лета. Все это время мы пытались найти выход. Извините, если уж мы космодромы строим, то сохраним как-нибудь помещение. Как бы ни было тяжело, мы понимаем, что на сегодняшний день, к сожалению, приходится заниматься в трех местах, причем не только Сергею, но и другим воспитанникам. Ситуация не безвыходная, мы постараемся сохранить объект. Я считаю, что это государственная задача – подготовить спортсмена к Олимпиаде. Но на сегодня, к сожалению, технического решения нет", — сообщила журналистам Елена Лебедева, которая присутствовала на пресс-конференции.

Она добавила, что реконструкция — дело недешевое. Выгоднее просто построить новый манеж, но на это нужно три года. Шубенкову нужно заходить в закрытое помещение в ноябре. Спортсмен пошутил, что надеется на теплый октябрь, чтобы тренироваться на улице.

Сергей Шубенков и Сергей Клевцов в конце общения выразили надежду на то, что в ближайшее время они встретятся с врио губернатора Алтайского края Виктором Томенко, чтобы обсудить возникшую ситуацию и пути ее решения.

Материалы по теме

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

21.08.2018 08:20
- гость -

я думаю известному спортсмену нужно обратиться к руководству страны нейтралия...

0  0
21.08.2018 09:08
- гость -

Кто такой Шубенков? Может сноубордист и ему нужен снежный склон или знаменитый биатлонист которому нужна соответствующая трасса, а может он десятиборец? И ему нужны суперусловия тренироваться и надо теперь Барнаул под него перестроить! Да нет же ему просто надо 400 метров ровного асфальта +доступ в спорт зал! Верка Сердючка карьеру завершает и шапка со звездой освободится - в самый раз будет!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
09:14
Алтайский край возглавил рейтинг регионов с психическими расстройствами 0
09:09
Восемь человек тушили загоревшийся автомобиль в Барнауле 0
08:58
Вдова Ельцина назвала бредом слова о попытке мужа сбежать из-за путча 2
08:41
Четырехбалльные пробки ждут барнаульцев утром 21 августа 0
08:22
Все напавшие на полицейских в Чечне террористы были подростками 0
08:06
Состояние было плачевное: как в Рубцовске идет стройка двух важных объектов 0
07:50
Элитную двухуровневую квартиру с сауной продают в Барнауле за 25 млн рублей 4
07:34
Шанс на счастливую жизнь: как "Облака" помогают нуждающимся 0
07:22
Всем всё можно: кандидаты в губернаторы Алтая оценили ход кампании 17
07:15
ДАРеному центру в палаты не смотрят: краевой минздрав судится с "Селфом" 3
07:03
"Годами нас не слышали": Шубенков и Клевцов о закрытии тренировочной базы 2
06:48
Искусство сладкой жизни: секреты от лучшего кондитера Алтайского края 0
06:32
Большой человек: милые фото с Николаем Валуевым 11
06:23
Курбан-байрам – 2018: в чем смысл жертвоприношения и как отмечать праздник 1
06:14
Буря с грозами и градом: прогноз погоды в Алтайском крае на 21 августа 0
06:01
Продать или отдать: собственника Дворца спорта хотят сменить через петицию 2
05:59
Трамп назвал условие снятия санкций с России 0
04:48
Минфин осудил изъятие сверхдоходов из-за подрыва доверия олигархов к власти 6
03:47
Неизвестные украли лодку, которую власти поставили вместо рухнувшего моста 0
02:41
Ученые посоветовали больше разговаривать с маленькими детьми 1
01:37
Исследование: алкоголизм можно вылечить видеоиграми 4
00:33
Термокарстовые озера угрожают климату Сибири 1
23:57
Вышел трейлер комедии про строительство Крымского моста 2
23:30
Экс-замглавы РКК "Энергия" арестован по делу о мошенничестве 0
23:13
Правительство выделит 320 млн рублей на развитие внутреннего туризма 0
22:48
Концерн "Калашников" разработал новый автомат АК-308 0
22:31
Главу района осудили за вырубку леса ради строительства необходимой дороги 1
22:15
Эксперты нашли способ снизить стоимость строительства дорог 1
21:41
Кадыров назвал причины нападения на полицейских в Чечне 0
21:35
Милонов привел Хогвартс в пример создателям школьной формы 1
21:21
Александр Емельяненко подал документы в чеченский вуз 0
21:00
Новый торговый зал итальянских тканей открывается в Барнауле 0
20:51
Турчак предложил отменить пенсионные льготы для депутатов и сенаторов 4
20:32
Две трети россиян верят в заговор против России и ее духовных ценностей 2
20:19
Экс-начальник охраны Ельцина назвал враньем слова о его попытке бегства 0
19:48
Попавшихся на допинге спортсменов хотят лишать имущества 1
19:40
Двухлетняя девочка пыталась спасти отца из пожара и погибла 0
19:08
Коротко о главном: ледовый долгострой, грядущая буря и е-ОСАГО
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 20 августа
18:47
Лавров рассказал о секретной директиве ООН о запрете восстанавливать Сирию 0
18:32
Песков: Путин хочет вывести отношения России и США из глубочайшего кризиса 6
18:22
Неизвестные совершили несколько нападений на полицейских в Чечне 0
17:55
Петербуржца судят за анекдот о неверии в перемены после выборов 14
17:33
Российский турист умер в национальном парке в Испании 1
17:23
Велопробег в стиле ретро пройдет в Барнауле 2 сентября 0
17:15
Средний чек покупок россиян достиг минимального уровня за два года 6
17:02
Очевидцы: девочку-пешехода сбили в Бийске 0
16:50
Тигр в барнаульском зоопарке спасается от жары в ванной 1
16:34
Роспотребнадзор заявил о снижении смертности от отравления алкоголем на 20% 1
16:25
Матвиенко рассказала о роли женщин в современном мире 0
16:21
Внезапная проверка боеготовности началась в России 3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.