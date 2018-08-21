Чемпион мира, призер и победитель чемпионатов Европы, один из лучших легкоатлетов страны и мира Сергей Шубенков всерьез готовится к ближайшим двум важнейшим годам в своей жизни. В 2019 году спортсмен попытается вновь завоевать победу на чемпионате мира, а в 2020-м – выступить на своей, скорее всего, последней Олимпиаде в Токио. Однако сейчас спортсмену негде тренироваться в родном Барнауле. Весной закрыли и хотят снести их основную базу для тренировок — тир училища олимпийского резерва на Тимуровской, 16. О том, как теперь готовиться к Играм в Токио, Шубенков и его тренер Сергей Клевцов рассказали на встрече с журналистами в управлении спорта и молодежной политики Алтайского края.

Как отметил Сергей Клевцов, на днях он побывал в правительстве региона, где встретился с врио заместителя губернатора Виталием Снесарем. По словам тренера, о проблеме тренировочной базы было известно долгие годы. При этом у Клевцова иногда складывалось впечатление, что руководство края об их проблемах годами не хотело слышать. После визита в правительство края у Клевцова остались положительные эмоции. Тем более что после в манеже побывали специалисты, которые сказали, что его можно восстановить. Тренер пообщался с бывшим заместителем начальника управления Алтайского края по строительству и архитектуре Андреем Геттихом, который уверил его, что комиссия вынесла неверное решение о закрытии помещения.

"Видимо, им не хватило знаний, профессионализма, и, возможно, они не хотели брать ответственность на себя", — сказал Клевцов.

Сергей Шубенков сообщил, что серьезные проблемы с тиром начались в 2015 году, хотя и до этого на дорожках порой приходилось ставить тазики, потому что крыша протекала. Сейчас в столице Алтайского края нет ни одного объекта, где мог бы тренироваться спортсмен.

"Про стадион "Лабиринт" давно говорил, что он объект-полуфабрикат. В каком состоянии его сдали, так он и до сих пор пребывает. Мне обещали в мае, что на этом стадионе будет урегулирована хотя бы ситуация с расписанием. Между тем я мячи футбольные из-под ног доставать уже устал. Более того, там невозможно провести полноценные соревнования. Там нет раздевалок, полноценных секторов, залов для силовой тренировки", — отметил Клевцов.

Он отметил, что в манеже технического университета ситуация не лучше. Там установили покрытие, предназначенное для теннисных кортов. Оно вырывается кусками.

"Я недавно специально ходил посмотреть, в каком состоянии дорожки. Видно, что, наверное, от отчаяния какие-то совсем большие дырки там пытаются заклеить, замазать или залепить", — признался откровенно Сергей Шубенков.

Спортсмен сетует, что на стадионе "Динамо" дорожки также развалились. Там при этом обещают уложить новую на отрезке 110 метров, чтобы Шубенков мог хотя бы полноценно бегать свою коронную дистанцию. Стадион "Локомотив" вообще не работает, а у СДЮШОР №2 покрытие хоть и новое, но уложено на старый асфальт некачественно.

Врио начальника управления спорта и молодежной политики Алтайского края Елена Лебедева сообщила, что решен вопрос со строительством нового манежа у училища олимпийского резерва. При этом трудности заключаются в том, что под землей на участке проходят линии коммуникации, что усложняет работы. Еще один вариант — размещение спортивного объекта в 15 минутах ходьбы от школы. Параллельно к ноябрю строители собираются отремонтировать тир для подготовки Сергея Шубенкова и других легкоатлетов. Крышу собираются подпереть специальными балками.

"Здание было доведено до такого состояния за десятилетия. Стены размывались водой, потому что изначально его конструкция была неправильной. Оно не подлежит восстановлению и опасно для нахождения там людей. Такую ситуацию мы имели на начало лета. Все это время мы пытались найти выход. Извините, если уж мы космодромы строим, то сохраним как-нибудь помещение. Как бы ни было тяжело, мы понимаем, что на сегодняшний день, к сожалению, приходится заниматься в трех местах, причем не только Сергею, но и другим воспитанникам. Ситуация не безвыходная, мы постараемся сохранить объект. Я считаю, что это государственная задача – подготовить спортсмена к Олимпиаде. Но на сегодня, к сожалению, технического решения нет", — сообщила журналистам Елена Лебедева, которая присутствовала на пресс-конференции.

Она добавила, что реконструкция — дело недешевое. Выгоднее просто построить новый манеж, но на это нужно три года. Шубенкову нужно заходить в закрытое помещение в ноябре. Спортсмен пошутил, что надеется на теплый октябрь, чтобы тренироваться на улице.

Сергей Шубенков и Сергей Клевцов в конце общения выразили надежду на то, что в ближайшее время они встретятся с врио губернатора Алтайского края Виктором Томенко, чтобы обсудить возникшую ситуацию и пути ее решения.