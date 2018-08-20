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Популярность электронных полисов ОСАГО резко увеличилась в Алтайском крае — в стране по продажам е-ОСАГО наш регион занимает 13-е место, сообщили в пресс-службе краевого отделения Сибирского главного управления Центробанка.

Представители регулятора констатируют, что по состоянию на 31 июля текущего года, согласно данным Российского союза автостраховщиков, в стране было продано около 10,5 миллионов е-ОСАГО.

Алтайский край по продажам электронных полисов занимает 13-е место в стране и 4-е место среди регионов Сибирского федерального округа. В июле 2018 года жители края купили примерно 34,5 тысячи таких полисов, что почти в три раза больше, чем в июле прошлого года.

По словам заместителя управляющего Отделением Барнаул Сибирского ГУ Банка России Игоря Князева, за первую половину текущего года в Алтайском крае оформлено 202 тысячи е-ОСАГО. Это 66% от общего количества приобретенных ОСАГО в регионе. То есть два из трех полисов ОСАГО в крае приобретается именно в электронном виде.

Напомним, что продажа "автогражданки" через интернет стала обязательной для страховщиков в прошлом году.

К слову, жители региона периодически жалуются на проблемы при покупке полисов ОСАГО через Сеть. В качестве основной проблемы при приобретении "автогражданки" через интернет называется невозможность ввести подтверждающий код — так называемую капчу.