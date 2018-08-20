Детей Верх-Жилинской основной общеобразовательной школы в Косихинском районе временно переселят в музей, пока будут восстанавливать школу, пострадавшую от пожара. Об этом было сказано 20 августа на совещании, которое провел врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко. Он поручил минобрнауки Алтайского края и врио главы ведомства Александру Жидких взять ситуацию под личный контроль.

"До начала учебного года остается несколько дней, поэтому вопрос организации учебного процесса для учеников данной школы необходимо решить оперативно и уже завтра представить алгоритм решения проблемы с точной датой выполнения", — распорядился Томенко.

Утром 18 августа 2018 года произошло возгорание Верх-Жилинской основной общеобразовательной школы — филиала Косихинской школы имени А.М. Топорова. Пожар оперативно удалось локализовать, однако зданию причинен значительный материальный ущерб: выгорели два кабинета, полы и перекрытия над ними, все помещения школы покрылись гарью.

Как сообщает пресс-служба правительства края, совместно с администрацией района принято решение о временном обучении детей в доме-музее А.М. Топорова, который расположен рядом, и в Доме культуры, где также возможно размещение части классов. В спортивный зал школы, который не пострадал от пожара, будет перенесено все учебное оборудование.

По предварительной версии, причиной возгорания школы является поджог.

В селе Верх-Жилино 11 сентября 1935 года родился знаменитый космонавт №2 Герман Титов. Вместе со своей мамой и сестрой Земфирой они жили здесь, пока отец был на фронте. Первые три класса Титов окончил в школе коммуны "Майское утро".