Фото: kaluga.online

Женщина-пешеход пострадала в результате наезда автомобиля в Барнауле днем 20 августа, сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, ДТП случилось около 12:30 в районе здания №187 на проспекте Ленина.

По предварительной информации, женщина 1960 года рождения переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент наезд на пешехода допустил водитель 1998 года рождения, находившийся за рулем автомобиля Lada Priora.

Женщина получила телесные повреждения, ей оказана медицинская помощь. Госпитализация пострадавшей не понадобилась.

По факту ДТП проводится проверка.