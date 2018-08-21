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Активист и хоккеист Иван Тимонин создал петицию на сайте Change.org с требованием к профсоюзам отремонтировать Дворец зрелищ и спорта в Барнауле или отдать тем, кто сможет инвестировать достаточно средств.

Автор петиции обращается ко всем неравнодушным к проблемам детского хоккея в Барнауле. Он пишет, что с 7 августа 13 возрастных групп СШОР "Алтай" и ХК "Алтай" играют на "Карандин-Арене, которая не способна вместить всех под одной крышей.

"Почему из-за халатности краевого объединения профсоюзов, которое долгие годы не ремонтировало дворец и закрывало глаза на пожарную безопасность, страдать должны сотни барнаульских детей и родителей? Крайсовпроф, имей совесть! Отремонтируй или подари здание детям! Верни ребятишкам радость тренировок! Дворец спорта строили наши отцы и деды — пришло время вернуть его народу! Друзья, подписывайте петицию! Помогите спасти детский спорт в Барнауле! #отремонтируйИЛИподари", — пишет автор петиции.

Сейчас собственники Дворца спорта растопили лед. Хоккейная команда "Алтай" и воспитанники школы переехали на "Карандин-Арену", которая не справляется с такой большой загруженностью. На спортивном объекте сейчас пытаются расширить раздевалки, сделать помещение для судей и увеличить вместительность, чтобы арену допустили до участия в ВХЛ. Иначе команде "Алтай" негде будет выступать в новом сезоне. Ситуация может решиться, если суд разрешит снова ввести в эксплуатацию Дворец спорта.

Сейчас решено, что детей из школы "Алтай" будут доставлять на тренировки в ЛДС "Карандин-Арена" на автобусах.