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Президент России Владимир Путин дал указание провести внезапную проверку боеготовности, передает "РИА Новости".

Проверка проводится в частях Центрального и Восточного военных округов, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, эти мероприятия проводятся в преддверии масштабных учений "Восток-2018".

Период проведения проверки боеготовности — с 20 по 25 августа.

Министр обороны распорядился максимально соблюдать требования безопасности, "исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности и не допустить отрицательного воздействия на природную среду".

Итоги проверки будут учтены при оценке готовности соединений к учениям "Восток-2018".