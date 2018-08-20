Матвиенко рассказала о роли женщин в современном мире

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко в интервью журналу "Международная жизнь" заявила об активном росте роли женщин во всех областях общественной жизни.

"Мы, женщины, не только неотъемлемая составляющая исторического процесса, но и его все более значимая движущая сила. Попробуйте мысленно вычесть женщин из числа факторов, движущих человечество вперед, — получите отрицательное число, остановку этого движения, даже откат назад. В отличие от того, что было 100-150 лет назад, современный мир — это мир, в котором в отношениях мужчин и женщин нет субординации, есть партнерство. Это сдвиг исторического масштаба, вступление цивилизации в новую фазу", — отметила Матвиенко.

Она подчеркнула, что такие явления, как дискриминация, сексизм, насилие в семье, до сих пор не искоренены.

Как сообщалось ранее, также Матвиенко призвала сделать зарплаты россиянок справедливыми, заявив, что средняя зарплата женщин в стране составляет 74% от аналогичного показателя для мужчин.

По ее словам, в связи с этим огромный интерес направлен ко Второму Евразийскому женскому форуму, который пройдет в Санкт-Петербурге 20-21 сентября. Матвиенко рассказала, что темы форума будут распределены по четырем блокам: "Женщины за устойчивое развитие глобального мира", "Женщины за сбалансированное экономическое развитие", "Женщины за социальный прогресс", "Женщины за энергию будущего".

"Форум обещает быть представительным. Ожидается, что общее количество участников составит порядка 2 тысяч человек. Хотя практика проведения подобных мероприятий говорит о том, что окончательная численность оказывается, как правило, больше", — добавила Матвиенко.