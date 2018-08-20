Средний чек покупок российских граждан достиг минимума за два года. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании "Ромир".

Как отмечается в сообщении, в июле индекс среднего чека составил 496 рублей. "По сравнению со значением прошлого года показатель снизился на 1,4%, или на 7 рублей. Надо отметить, что таким маленьким средний чек не был уже более двух лет — с марта 2016 года", — рассказали в компании.

Подчеркивается, что средний чек в июле вырос только в одном федеральном округе — Северо-Кавказском. "Увеличение индекса составило 92 рубля, или более 15%. В остальных же показатель упал", — говорится в исследовании.

В Южном федеральном округе средний чек составил 423 рубля (снижение на 7,6%), в Дальневосточном — 442 рубля (снижение на 7,5%), в Северо-Западном — 564 рубля (снижение на 7,4%). В других регионах падение индекса было менее значительным. В Сибирском федеральном округе средний чек составил 409 рублей (снижение на 4,0%), в Приволжском — 415 рублей (снижение на 3,7%). В Уральском федеральном округе индекс остановился на значении 436 рублей (снижение 1,8%), в Центральном изменения оказались минимальными — 599 рублей (снижение 0,3%).

В Москве индекс среднего чека изменился незначительно — до 677 рублей (снижение на 1,2%). Более резким падение показателя оказалось в Санкт-Петербурге — там стоимость одного похода в магазин в июле составила 636 рублей (снижение на 7%).

В других городах-"миллионниках" средний чек за месяц снизился на 3%. Больше всего индекс упал в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн — на 7,3%. В городах с населением менее полумиллиона жителей средний чек уменьшился всего на 0,7%.