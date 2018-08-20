Петербуржца судят за анекдот о неверии в перемены после выборов

В Петербурге следствие попросило суд направить на принудительное лечение Эдуарда Никитина, которого обвинили в экстремизме за сообщения в соцсети "ВКонтакте", пишет "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Максима Камакина.
Дело в отношении Никитина возбудили в декабре 2017 года по статье о возбуждении ненависти или вражды и об унижении человеческого достоинства. Поводом стал анекдот о неверии в перемены после выборов, который тот опубликовал в 2015 году, и одно графическое изображение. Невский суд Петербурга начнет рассматривать дело сегодня, 20 августа.
По словам адвоката, экспертиза усмотрела экстремизм в политическом анекдоте, в котором один из персонажей сомневается в позитивных изменениях после выборов в стране.
Посты признали экстремистскими эксперт Резеда Салахутдинова с высшим образованием по специальности "научный коммунизм" и эксперты отдела криминалистического сопровождения ГСУ СК Петербурга Елена Кирюхина и Татьяна Мамаева.
Как пишет блогер Илья Варламов, ранее эксперт Елена Кирюхина отметилась тем, что не нашла экстремизм в характерных фразах, которые выкрикивали неонацисты, избивая двух дагестанцев в Петербурге. Об этом тогда писала "Комсомольская правда". Кирюхина признала призывы убивать иронией. Однако Кирюхина нашла экстремизм в одной из серий мультфильма "Южный парк", что вылилось в большие проблемы для канала 2x2. В какой-то момент речь даже шла о закрытии канала.
Защита Никитина попросит суд исключить экспертизы из дела "как недопустимые доказательства, потому что они основаны на домыслах", сказал агентству Камакин.
"Ему была проведена психиатрическая экспертиза, и следствие просит непривлечения к уголовной ответственности, а направления на принудительное лечение. Сегодня будет первое заседание, на котором мы заявим ходатайство об исключении экспертиз из дела как недопустимых доказательств, потому что они основаны на домыслах. Если суд наше ходатайство удовлетворит, других доказательств вины не будет", — сказал Камакин.
Комментарии
Вспоминаем забытое старое? Походу у нас начинается карательная психиатрия, как это было во времена СССР?
Перемены есть. Это и повышение пенсионного возраста пенсия, НДС, падение курса рубля, и закручивание гаек. Надо быть сумасшедшим, чтоб этого не видеть.
Анекдот хотя бы расскажите.
А то непонятно, о чем идет речь.
эксперт Резеда Салахутдинова с высшим образованием по специальности "научный коммунизм"
Не бось купила диплом в лихие девяностые в московской подземке
Во это настоящий анекдот
гибридная война, гибридный 1937 год, гибридный царь- смесь уголовной шестерки и гэбешного стукача.
Когда дойдёт до большинства что ВK, это помойка активно стучащая в охранку, тогда и будет массовый исход в другие соц.сети
Государство, решив поиграться в 37 год, само себя загнало в ловушку. Если в 30е государство в буквальном смысле перемалывало несогласных в лагерную пыль без суда и следствия, то теперь для расследования подключается мощный бюрократический аппарат, идет немыслимая и по сути пустая нагрузка на следствие, дознание, суды, и конечно, на следственные изоляторы и тюрьмы.
Рано или поздно система надорвется.
Честно говоря, я не голосовал за Путина... и сейчас я уже не ощущаю, что для меня это не обернется карательными мерами со стороны НКВД. Хотя... я вообще не ходил на выборы (я не отдавал свой голос за другого), так что максимум мне грозит лет 10 исправительных работ в тайге, буду деревья в Красноярском крае валить для продажи в Китай.
"Жить стало лучше, жить стало веселее"
И.В. Сталин, Москва .Кремль 17 ноября 1935 г.
"Жить стало лучше, жить стало веселее"
В.В. Путин Австрия . Вена 18 августа 2018 г.
Шутя про президента, лучше заблаговременно сто раз перекреститься, написать завещание, обнять родных, при этом плевать через плечо можно только убедившись в отсутствии за спиной оперативника.
Студент из Ставрополя Павел Карачаушев перепостил запись из ЖЖ блогера Ильи Варламова: тот сделал репортаж о новом музее Второй мировой войны в Гданьске еще осенью 2017 года. На одном из фото в посте была видна свастика - часть экспозиции музея. Юношу забрали прямо с занятий и отвезли в прокуратуру на допрос, а оттуда - в суд, который отправил его на трое суток под арест. К самому блогеру правоохранители не обращались.
Не тех женщин в России называют продажными.
Но мы верим в то, что гарант не знает об этих безобразиях, а как узнат - сразу фальсификаторов накажет, а невиновных освободит!!!