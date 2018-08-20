Петербуржца судят за анекдот о неверии в перемены после выборов

В Петербурге следствие попросило суд направить на принудительное лечение Эдуарда Никитина, которого обвинили в экстремизме за сообщения в соцсети "ВКонтакте", пишет "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Максима Камакина.

Дело в отношении Никитина возбудили в декабре 2017 года по статье о возбуждении ненависти или вражды и об унижении человеческого достоинства. Поводом стал анекдот о неверии в перемены после выборов, который тот опубликовал в 2015 году, и одно графическое изображение. Невский суд Петербурга начнет рассматривать дело сегодня, 20 августа.

По словам адвоката, экспертиза усмотрела экстремизм в политическом анекдоте, в котором один из персонажей сомневается в позитивных изменениях после выборов в стране.

Посты признали экстремистскими эксперт Резеда Салахутдинова с высшим образованием по специальности "научный коммунизм" и эксперты отдела криминалистического сопровождения ГСУ СК Петербурга Елена Кирюхина и Татьяна Мамаева.

Как пишет блогер Илья Варламов, ранее эксперт Елена Кирюхина отметилась тем, что не нашла экстремизм в характерных фразах, которые выкрикивали неонацисты, избивая двух дагестанцев в Петербурге. Об этом тогда писала "Комсомольская правда". Кирюхина признала призывы убивать иронией. Однако Кирюхина нашла экстремизм в одной из серий мультфильма "Южный парк", что вылилось в большие проблемы для канала 2x2. В какой-то момент речь даже шла о закрытии канала.

Защита Никитина попросит суд исключить экспертизы из дела "как недопустимые доказательства, потому что они основаны на домыслах", сказал агентству Камакин.

"Ему была проведена психиатрическая экспертиза, и следствие просит непривлечения к уголовной ответственности, а направления на принудительное лечение. Сегодня будет первое заседание, на котором мы заявим ходатайство об исключении экспертиз из дела как недопустимых доказательств, потому что они основаны на домыслах. Если суд наше ходатайство удовлетворит, других доказательств вины не будет", — сказал Камакин.