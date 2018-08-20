Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Традиционный для Барнаула ретро-велопробег состоится в краевой столице 2 сентября, сообщает "Алтайская правда".

Начало мероприятия — в 13:00. Регистрация участников пробега — в 12:00. В этом году мероприятие заявлено как "Твидовый ретро-велопробег".

В программе помимо заезда на ретро-велосипедах заявлены: пикник в английском стиле, игры, конкурсы на музейной усадьбе, пешеходная экскурсия по улице Льва Толстого, художественная выставка о велосипедах "Счастье о двух колесах", благотворительная фотосессия в пользу бездомных животных с большим пуделем Златой.