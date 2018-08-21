Фото: vk.com/barneos22

Вторник, 21 августа, в Алтайском крае пройдет в неблагоприятных погодных условиях — в регионе ожидаются ливни, грозы, шквалистое усиление ветра.

"На большей части территории дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град", — говорится в прогнозе алтайского ЦГМС.

Дневные температуры в крае составят +21...+26 градусов, в восточных районах до +31 градуса.

Ветер будет южный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров, при грозах местами шквалистое усиление до 25 метров.

В Барнауле во второй половине дня также ожидается дождь с грозой, возможен град.

Температуры в краевом центре составят +26...+28 градусов. Ветер южный, 7-12 метров в секунду с порывами до 13-18 метров.