Фото: avito.ru

Четырехкомнатную двухуровневую квартиру площадью 173 квадратных метра продают на Змеиногорском тракте в Барнауле за 25 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Как отмечает автор объявления, жилье находится в элитном поселке. "Отдельный вход, не через подъезд, солнечная сторона, большие окна, летом работает фонтан, терраса для чайной церемонии", — указывает продавец.

На первом уровне квартиры расположены две спальни, гостиная, кухня, гостевой санузел, выход на террасу. На втором этаже — спальня, две гардеробные, ванная, сауна, погреб.

В квартире выполнен дизайнерский ремонт. Водяной теплый пол, имеется встроенный пылесос.