Двое неизвестных, вооруженных ножами, попытались проникнуть на территорию ОМВД по Шалинскому району Чечни, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

Ранения получили двое полицейских, ответным огнем преступников уничтожили. На месте происшествия работает оперативная группа.

Как сообщает РЕН ТВ, боевики совершили нападение на полицейских сразу в нескольких частях республики. Первый инцидент произошел в районе 10:30 утра. Боевик с гранатой вошел на территорию полицейского поста, после чего совершил самоподрыв. К счастью, никто из правоохранителей не пострадал.

Еще один инцидент произошел в Грозном. Об этом сообщили в соцсетях. По некоторым данным, боевик пытался сбить сотрудников ДПС в Чечне.

Как сообщает telegram-канал Mash, было совершено еще два нападения. Одно нападение со стрельбой на сотрудников полиции в Грозном. "Один полицейский убит. Перестрелка произошла на пересечении улиц Первомайская и Исаева", — говорится в сообщении.

"Во время нападения на пост полиции в Шали пострадали двое полицейских и одна женщина — случайная прохожая. Ответным огнем один из преступников был убит, а еще один задержан", — рассказывается о четвертом нападении.