До выборов губернатора Алтайского края осталось менее трех недель. Если в июле на предвыборной арене было более-менее тихо, то теперь в ход пошли все механизмы предвыборной работы. Что любопытно, у каждого кандидата своя, не похожая на остальные стратегия. Виктор Томенко активно колесит по краю, его печатные агитационные материалы буквально заполонили регион. Владимир Семёнов пошел по самому креативному пути: соцсети и вирусные видео. Людмила Суслова делает ставку на личное общение и почти не выпускает АПМ. Андрей Крылов по районам не ездит и АПМ у него немного, зато у него самая протестная риторика. Подробнее об этом в материале Amic.ru.

Не выборы, а мечта

Владимир Семёнов (выдвинут ЛДПР) и Людмила Суслова (выдвинута "Справедливой Россией") в политике не новички. Оба имеют опыт участия в выборах разного уровня. Семёнов баллотировался в депутаты Госдумы, в главы Республики Алтай. И оба прекрасно знают, что такое быть оппозиционным кандидатом, когда тебе не дают проводить встречи с избирателями, срывают твою агитацию. Такого на досрочных выборах губернатора Алтайского края в сезоне-2018 нет вообще. Не выборы, а мечта. Правда, не для всех.

"Как никогда легко проходить эту кампанию. Нет никакого противостояния. А я знаю, что это такое: когда нас никуда не пускали, делали зачистку наших плакатов, когда у меня двойник был. Сейчас ничего такого нет. На удивление, в районах нам спокойно предоставляют помещения для встреч", — рассказала Amic.ru Людмила Суслова.

Этот же момент отметили в штабе Владимира Семёнова. Впрочем, тут не приходится удивляться. Если все кандидаты смогли пройти муниципальный фильтр, что было сделать самостоятельно крайне сложно, то теперь у них уже не будет никаких серьезных препятствий.

Единственный, кто говорит о препятствиях — Андрей Крылов. Ему, по его словам, необоснованно отказали в размещении ролика на телеканалах ВГТРК и "Катунь-24", информационных материалах в транспорте, где уже разместился другой кандидат.

"Моя избирательная кампания — это борьба за надежду простых людей. А главный противник — это административный ресурс, который применяет власть, и страх. Страх, который они вселяют в людей, живущих в нашем крае (...). Мы, сибиряки, всегда были гордым и несгибаемым народом. Но страх поселился в душах многих жителей нашего края. Бизнесмены отказываются от своих договоренностей с нами, например, представлять какие-то площадки. Как сами они потом объясняют — после звонков из администрации. Они боятся за свой бизнес", — прокомментировал он порталу Amic.ru.

Агитация

Пальму первенства по количеству агитационных материалов, а также по обширности их размещения традиционно получает кандидат от партии власти — врио главы региона Виктор Томенко. Улицы Барнаула буквально увешаны его билбордами, учреждения и общественный транспорт — информационными плакатами. Есть такие АПМ во многих городах и как минимум в райцентрах края. В дебатах кандидат не участвует. Официально по причине занятости. А занят он существенно — Виктор Томенко практически ежедневно ездит по городам и районам края. У него большая команда и серьезный ресурс.

У Владимира Семёнова несколько уличных билбордов, реклама на радио, кандидат пользуется всеми бесплатными площадями в газетах, на радио и телевидении, выпустил визитки, участвует в теле- и радиодебатах. Он также ездит по районам, встречается с местными жителями. Его команда собирает наказы по всему краю.

Как рассказала порталу Amic.ru депутат краевого парламента, глава предвыборного штаба кандидата Семёнова Евгения Боровикова, было принято решение отказаться от классической схемы, упор сделан на "вирусное" видео, продвижение и таргетированную рекламу в соцсетях. У Владимира Семёнова, пожалуй, самая креативная кампания. Чего только стоит его интервью барнаульскому блогеру Ольге Грушиной, где кандидат говорит, что у него есть две любовницы. Ими оказываются охота и рыбалка, но подача приковывает внимание.

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Андрей Крылов рассказал, что у него два билборда в Барнауле, один в Бийске. Еще несколько штук планирует разместить по краю. Все остальные АПМ — только в рамках бесплатного размещения на радио, телевидении и в печатной прессе.

"Я – коренной житель Алтайского края, я прожил тут всю жизнь и был во всех его районах. Изъездил и исходил его весь. Но в рамках этой избирательной кампании, которая началась недавно, мои визиты были ограничены в основном Барнаулом. Я ведь каждый день участвую тут в теле- и радиодебатах, где освещаю свою позицию по ключевым программным вопросам. И на дебаты, в отличие от двух тех, кто стыдится либо боится там появляться, хожу. Вместо дебатов получается выступление", — добавил он.

А ещё Крылов представил крайне оппозиционную и даже популистскую программу: разогнать всех чиновников, ввести местный налог для олигархов и отменить для самозанятых. И он неоднократно обвинял кандидата Томенко в нарушении правил ведения кампании.

Людмила Суслова призналась, что её в информационном поле мало. С одной стороны, это зависит от небольшого ресурса. С другой стороны, от потенциальной пользы. Те же уличные билборды кандидат Суслова не считает нужной тратой денег — они несут небольшую смысловую нагрузку и не мотивируют к голосованию за кандидата.

"Я сделала максимальный упор на встречах с населением. Проще повесить билборд, напечатать множество АПМ и спокойно на них смотреть. Встречаться с людьми, узнавать их многочисленные проблемы, отвечать на острые вопросы — это самое сложное, но самое эффективное", — сказала Людмила Суслова.

Кандидат выпустила буклет, печатные приглашения на встречи, газету, максимально использует бесплатное эфирное время и печатные площади. Также она участвует в дебатах, правда, пока значительно меньше Семёнова и Крылова.

Эмоционально тяжело

Владимир Семёнов отметил один неприятный момент — недоверие к институту выборов.

"Люди устали от выборов. Говорят, что не пойдут, потому что всё решено", — сказал Семёнов. Сам он на выборы идти призывает, даже не столько за себя, сколько вообще.

Людмила Суслова тоже рассказывает, что поездки оставляют противоречивые впечатления, потому что люди в крае живут в непростых финансовых условиях. Да и самой Сусловой участие в кампании непросто дается — объехать больше половины края за месяц тяжело даже физически. К слову, кандидат Виктор Томенко, судя по всему, объедет весь регион.

Кампания дается нелегко и самому политически опытному в этой четвертке Владимиру Семёнову.

"Да, кампания тяжелая, потому что приходится постоянно общаться с большой аудиторией. А люди устали от власти, они требуют быстрых решений своих проблем. Но в то же время я и моя команда собираем большое количество наказов и предложений от жителей", — рассказал он.