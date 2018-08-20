Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин хочет вывести отношения Москвы и Вашингтона из глубочайшего кризиса, сообщает RT.
"Президент России все-таки хочет вывести наши двусторонние отношения из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся. Об этом он сам неоднократно говорил. Этот настрой сохраняется", — сказал Песков.
При этом пресс-секретарь отметил, что "никто не собирается впадать в какой-то траур в случае, если мы не встретим взаимности на этот счет от Вашингтона".
Комментарии
Мы это видим - так старается, что хуже отношений не было....
Песков: Путин хочет вывести отношения России и США из глубочайшего кризиса
Ну, ну, герой, супермен, а теперь танцор диско, сам же загнал эти отношения в глубочайший кризис