Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин хочет вывести отношения Москвы и Вашингтона из глубочайшего кризиса, сообщает RT.

"Президент России все-таки хочет вывести наши двусторонние отношения из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся. Об этом он сам неоднократно говорил. Этот настрой сохраняется", — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь отметил, что "никто не собирается впадать в какой-то траур в случае, если мы не встретим взаимности на этот счет от Вашингтона".