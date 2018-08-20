Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что секретариат ООН тайно запретил подразделениям организации участвовать в восстановлении экономики Сирии, сообщает RT.

"Оказалось, что действительно политический департамент секретариата ООН ещё в октябре прошлого года издал и распространил по всей системе ООН секретную директиву, запрещающую организациям, входящим в эту систему, участвовать в каких-либо проектах по восстановлению сирийской экономики. Только гуманитарная помощь, больше ничего", — заявил министр.

По его словам, было выдвинуто условие, что только после достижения прогресса в так называемом политическом переходе можно будет заниматься восстановлением Сирии.

Лавров добавил, что он задал вопрос Генсеку ООН Антониу Гутеррешу, почему об этом не был проинформирован Совет Безопасности. "Антониу Гутерреш обещал разобраться. Надеюсь, он разберется", — сказал Лавров.