Лучших представителей профессий назвали в Алтайском крае. 16 августа в концертном зале "Сибирь" в Барнауле наградили победителей ежегодного регионального конкурса "Лучший по профессии". В их числе жительница Белокурихи Любовь Ковальчик, занявшая первое место среди кондитеров. До начала торжественной церемонии Любовь рассказала корреспонденту ИА "Амител" о секретах идеального бисквита, любви к сладкому и здоровой пище, а также о том, как поделить кухню с мужем, если он тоже повар.



Несостоявшийся бухгалтер

Сегодня Любовь работает в ресторане и считает свою профессию лучшей на свете. А когда-то не представляла свою жизнь без цифр и пыталась поступить на бухгалтера. "Я люблю считать, обожаю цифры. И пыталась поступить на бухгалтера в училище в Казахстане — там я раньше жила. Не хватило всего одного балла. Мне предложили на выбор пойти учиться или на повара-кондитера, или на продавца. Дома мы посоветовались и решили, что я пойду на повара-кондитера", — рассказывает Любовь.

Готовить Люба начала с 10 лет: мама решила, что пора дочку приучать к хозяйству. И творить на кухне девочке понравилось.

Уже через полгода учебы в училище девушке за хорошую успеваемость предложили перевестись все-таки на бухгалтера, но теперь уже отказалась сама Люба. К тому же через некоторое время училище стало колледжем, а студентам-кондитерам предложили в качестве эксперимента отучиться на технологов. Таким образом Любовь получила профессию технолога предприятий общественного питания.

Из Усть-Каменогорска в 2002 году Любовь переехала в город Бийск Алтайского края. Почти сразу устроилась поваром в кондитерскую фирму "Форне" и готовила обеды для коллектива в 30 человек. Спустя месяц стала подрабатывать кондитером, а еще через три месяца ей предложили должность технолога. "Так началась моя сладкая жизнь", — смеется Люба. А вскоре она получила и высшее образование по специальности "технолог предприятий общественного питания".

В Белокуриху семья Ковальчик переехала всего полгода назад, и почти сразу Любовь устроилась в ресторан "Бивер+".



Конкурс в стиле "Рафаэлло"

Принять участие в ежегодном краевом конкурсе "Лучший по профессии" ей предложило руководство ресторана. По словам Любови, все произошло очень спонтанно и в короткие сроки. На победу даже не рассчитывала — ехала на конкурс "просто, чтобы поучаствовать". Хотя к подготовке подошла очень серьезно.

"Во время конкурса я сделала три вида пирожных и торт. Сама выбирала вкусы, сама их отрабатывала. Мне очень нравится торт "Рафаэлло", люблю и конфеты "Рафаэлло". И что-то подобное этому вкусу создавала в своем торте: нежный крем, кокос, бисквит "Джоконда" на миндальной муке и миндальный орех. На мой взгляд, получилось интересно и вкусно. Пирожные решила сделать два муссовых и одно фисташковое — тоже очень люблю фисташки", — рассказывает победительница.

Кроме Ковальчик на звание лучшего кондитера претендовали еще семь человек. Однако Любовь уверяет, что одержать победу ей было нетрудно — возможно, помог большой стаж, возможно, правильно себя настроила. Хотя конкуренты были высокого уровня. Это подтверждает и супруг Любови — Тарас. Он, кстати, тоже повар и после конкурса продегустировал все блюда. Он сказал, что были очень достойные вкусы и ему многое очень понравилось.

Сладкая жизнь и здоровое питание

Супруги Ковальчик готовят не только на работе. С удовольствием "колдуют" и на кухне дома. Любовь часто балует домашних выпечкой. А сыновья и без конкурса считали ее лучшим кондитером в мире: "У нас два сына, оба сладкоежки. Я их с детства балую. Любят трубочки с вареной сгущенкой, шарлотку яблочную, торты — с творожным сыром, с ягодами, чизкейк. Сама я люблю тирамису", — говорит Любовь.

Кухню приходится делить с мужем, так как Тарас – повар, окончил морское училище и у него свой подход к приготовлению. "Стараемся заранее договариваться, кто из нас что готовит, чтобы не драться на кухне", — смеется Любовь.

"Мы придерживаемся здорового питания. Я вырос на море на Дальнем Востоке и предпочитаю морепродукты. У меня свой особый подход к их приготовлению, поэтому я готовлю только сам, и никому больше их не доверяю", — говорит Тарас.

"К морепродуктам не притрагиваюсь. Я могу их готовить, но знаю, что мой муж сделает это просто шикарно, красиво и быстро. Мне остается только прибрать на кухне", — соглашается Любовь.

Умеют готовить и сыновья Ковальчик. Старшему недавно исполнилось 20. Самостоятельную жизнь он начал с 15 лет, когда поступил в новосибирский колледж. Жить пришлось в общежитии, и мальчик советовался с родителями, как приготовить то или иное блюдо. Теперь умеет делать все сам. "И неплохо", — оценивают строгие родители.

Младшему скоро будет 11. На кухне родителям помогает с удовольствием, а бабушки теперь не знают, чем порадовать внука: "Говорит, что они все не так делают. Они звонят нам и спрашивают: а что не так?" — смеется Любовь.

У каждой хозяйки свой борщ

Часто просят Любовь научить готовить и подруги. "Я с удовольствием рассказываю все, что знаю сама. Но ведь недаром говорят: поставь 10 хозяек, дай каждой одинаковые продукты, каждая сварит борщ, и у каждой он будет свой. Как передать свой опыт, свою изюминку? А так легко я раскрываю секреты, потому что думаю, что если ты что-то знаешь, то нельзя эти знания хранить в себе", – говорит Любовь.

По ее словам, главный секрет — это хорошее настроение и любовь к своему делу. "Всегда стараюсь печь с любовью и с хорошим настроением. Я никогда не отношусь к своей работе, просто потому что так надо. Даже бывает, что много работы и мало времени, все равно это делаю любя. По-другому не могу", — признается Любовь.

О мечте

А мечта у лучшего кондитера самая волшебная — "открыть свою мини-кондитерскую студию, где можно творить сладкие чудеса и учить маленьких и больших сладкоежек искусству творить божественные сладости", — признается Ковальчик.

Может быть, уже скоро эта мечта осуществится, а пока в ресторане "Бивер+" думают о том, чтобы ввести в меню что-нибудь из блюд Любови, с которыми она победила в конкурсе.

"Некоторые вкусовые сочетания, возможно, мы внесем в меню нашего ресторана", — пообещал шеф-повар ресторана Егор Нестеренко.

Путь к совершенству

Сама Любовь говорит, что раньше не любила принимать участие в профессиональных конкурсах. Теперь ее отношение к этому поменялось: "Я впервые в своей жизни участвовала в поварском конкурсе в Казахстане. Тогда стала лучшим поваром города Ридер. И тогда же сказала, что это не мое. Но сейчас, спустя 20 лет, мне очень понравилось и есть желание поучаствовать еще. Это помогает почувствовать свои силы. Понимаешь, что у тебя есть опыт, ты хочешь им делиться и посоревноваться. Это ведь тоже путь к совершенству. Ты понимаешь, что чего-то достиг, и хочешь развиваться дальше. И эти конкурсы дают очень большой стимул".

Секрет волшебного бисквита от лучшего кондитера Алтайского края:



"Нужно очень хорошо взбить яйцо с сахаром и правильно ввести муку. Я ввожу муку только вручную. Она обязательно должна быть просеяна и насыщена кислородом, чтобы бисквит был легкий. И плавными движениями перемешиваю тесто. Делаю это быстро и в то же время не шлепая — есть такое выражение. Нельзя бисквит шлепать, его надо плавно перемешивать. И не забывайте про хорошее настроение. И все, выпекайте, бисквит получится чудесный".

Справка: краевой конкурс "Лучший по профессии" проводится в Алтайском крае уже семь лет. В 2018 году конкурс прошел по шести номинациям: "Лучший кондитер", "Лучший тракторист-машинист сельскохозяйственного производства", "Лучший штукатур", "Лучший водитель троллейбуса", "Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/ иного средства размещения", "Лучший формовщик колбасных изделий". В конкурсе приняли участие 70 человек. Победителями стали 18. Те из них, кто по результатам испытаний занял 1, 2 и 3 места, получили премии в размере 50, 40 и 30 тысяч рублей, а победители и призеры до 30 лет еще и ценные подарки.



Одновременно в крае проходит и конкурс "Лучший шеф-наставник". Он проводился уже в пятый раз. Участие в нем приняли 25 человек, из которых шестеро были признаны лучшими. Победители получили дипломы врио губернатора Алтайского края, почетные грамоты оргкомитета конкурса и денежные вознаграждения в размере 30 тысяч рублей.