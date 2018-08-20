Двухлетняя девочка пыталась спасти отца из пожара и погибла

В поселке Старое Муслюмово Челябинской области двухлетняя девочка попыталась спасти отца из горящего дома и погибла, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на региональный МЧС.

"Дом снимала благополучная семья из шести человек: мама, которая в 6 утра в субботу ушла на работу на местную птицефабрику, отец, отдыхавший дома, и четверо детишек - полутора, двух, пяти и шести лет. Они переехали в этот дом в мае этого года, и все бы ничего, но, со слов родственников погибших, двухлетняя дочь неоднократно баловалась со спичками", — рассказали в ведомстве.

По данным МЧС, двухлетняя девочка стала играть со спичками, оставшись без присмотра бабушки. Когда спасатели прибыли на место, дом горел уже целиком.

Старшие дети рассказали, что после пожара они быстро выбежали на улицу, но младшая вспомнила, что внутри остался отец, и побежала в горящий дом. Остановить ее не смогли. Мужчина и девочка погибли. Из огня спаслись пяти- и шестилетний сыновья.

В региональном управлении Следственного комитета проводят проверку и устанавливают все обстоятельства пожара.