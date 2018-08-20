Попавшихся на допинге спортсменов хотят лишать имущества

Министерство спорта России планирует ужесточить меры по борьбе с нарушением антидопинговых правил. Ведомство прорабатывает идею лишения спортсменов, тренеров, врачей и других специалистов, попавшихся на махинациях с допингом, доходов и имущества, полученных за достижения на соревнованиях, пишут "Известия".

Отмечается, что Минспорта уже готовит новые предложения. В них рассматривается вопрос о возможном изъятии доходов и имущества, полученных за достижения на соревнованиях, у спортсменов, тренеров, врачей и других специалистов, которые попадутся на манипуляциях с запрещенными препаратами.

Также в Минспорта намерены защитить тех, кто сообщит о нарушениях антидопинговых правил. К примеру, информаторов хотят огородить от неправомерного увольнения.

В пресс-службе министерства заявили, что разработанные предложения будут приниматься в установленном порядке в конце 2018 года.

В ведомстве добавили, что предложения по ужесточению наказания за нарушение антидопинговых правил появились по итогам шестой сессии Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, которая прошла в Париже в конце сентября 2017 года.

Подготовкой предложений занимается Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.

Также рассматривается возможность прекращения финансирования региональных спортивных организаций за нарушение антидопинговых правил.

Предложения уже получили одобрительные отзывы от спортивных организаций, пишет издание.