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Экс-начальник охраны Ельцина назвал враньем слова о его попытке бегства

, ИА "Амител"
"Это выдумки Руцкого", - сказал Коржаков

Фото: politklubok.ru

Бывший начальник охраны Бориса Ельцина, депутат Государственной думы (1997-2011) Александр Коржаков в эфире НСН назвал враньем слова Александра Руцкого, который рассказал о том, что Ельцин во время путча пытался сбежать в США.

Бывший вице-президент России Александр Руцкой обвинил первого президента современной России Бориса Ельцина в попытке сбежать в посольство США во время августовского путча 1991 года. По его словам, глава страны три дня находился в запое, несколько раз попытался уехать в диппредставительство США. Бывший председатель Верховного совета Руслан Хасбулатов подтвердил слова Руцкого. Он также подчеркнул, что Ельцин уговаривал его сбежать в американское посольство, но, получив отрицательный ответ, был вынужден тоже отказаться от затеи.

"Это выдумки Руцкого. Они сами (вместе с Хасбулатовым) от меня все это узнали, когда это было. Пусть не врет. Я единственный, кто говорит правду", — заявил Коржаков.

По его словам, это он пытался отправить действующего на тот момент президента в посольство США.

"Накануне мы с Ельциным обговорили, что если будет большая опасность, то у нас будет всего два пути: в бомбоубежище, где есть несколько выходов, которые наш противник знает, или в посольство американское. Его ворота, как мне пообещал начальник службы безопасности [диппредставительства], будут открыты все это время. Я у Ельцина спросил, какой он выберет путь, он сказал: "Сами выбирайте". В отличие от Руцкого, который был все время пьяный, Ельцин таким пьяным еще не бывал. Когда на Садовом кольце погибли три парня, вокруг Белого дома началась стрельба, я разбудил Ельцина, мы спустились в гаражный бокс, я открыл ворота, сказал ребятам, чтобы они разгородили баррикады. Ельцин спросил, куда мы едем. Я ему сказал: “Американцы ворота открыли, ждут нас, пересидим там”. Он сказал, что лучше в подвал со своими. Дальше поднялись на пятый этаж, Ельцин приказал всем опускаться в бомбоубежище. Больше никакого разговора о том, чтобы убегать в посольство, вообще никогда не было", — рассказал Коржаков.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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