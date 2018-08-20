Турчак предложил отменить пенсионные льготы для депутатов и сенаторов

Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак предложил депутатам и сенаторам отменить себе все пенсионные преференции, пишут "Ведомости".

Такое предложение он озвучил в понедельник на совместном заседании генсовета и совета руководителей фракций "Единой России", посвященном совершенствованию российской пенсионной системы.

"Считаю, что это будет справедливым", — сказал Турчак. По его словам, предложение должно вступить в силу с января 2019 года. Отмечается, что слова Турчака вызвали недовольство депутатов в зале.

Член комиссии Госдумы по этике Раиса Кармазина предложила тогда отменить надбавки и чиновникам правительства.

"Единая Россия" собралась в понедельник перед парламентскими слушаниями в Госдуме по законопроекту о повышении пенсионного возраста. Сами слушания пройдут во вторник, 21 августа.

На обсуждениях Турчак также отметил, что государственное пенсионное обеспечение в России должно быть сохранено. По его словам, необходимо обеспечить пенсионерам достойный уровень жизни.