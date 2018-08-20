Александр Емельяненко подал документы в чеченский вуз

Представитель Чеченского республиканского бойцовского клуба "Ахмат" Александр Емельяненко подал документы для поступления в Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова, пишет "Российская газета".

Как уточнили в пресс-службе вуза, известный боец смешанного стиля хочет поступить на специальность "Нефтегазовое дело".

Факт подачи документов бойцом смешанных единоборств (ММА) подтвердили в приемной комиссии университета.

"Александр Емельяненко подал документы, поступит он или нет, покажут экзамены, которые начнутся в сентябре. ЕГЭ сдавать он не должен, второе высшее образование этого не предусматривает, — отметили в пресс-службе ГГНТУ. Ранее российский спортсмен поделился планами о поступлении в своем Instagram.

"Подал документы на поступление в университет! Скоро экзамены! Буду снова грызть гранит науки!" — написал Емельяненко.