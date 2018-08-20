Милонов привел Хогвартс в пример создателям школьной формы

Депутат Государственной Думы от Петербурга Виталий Милонов предложил учесть опыт выдуманной школы магии и волшебства Хогвартс из популярнейшей саги о Гарри Поттере при разработке ГОСТов для российской школьной формы, пишет "Российская газета".

Милонов, как отец пятерых детей, у которого нынче в третий класс пойдет дочь, а в первый — сын, признался, что его очень тревожит качество школьной формы для девочек и мальчиков.

При разработке дизайна школьных костюмов депутат предложил вспомнить школьное облачение студентов Хогвартса, напомнив, что сам герой отказался надевать зеленую с серебром форму Слизерина и отдал предпочтение красно-золотым цветам Гриффиндора.

"Школьная форма должна существовать в одном ценовом диапазоне и изготавливаться из тканей примерно одного качества, чтобы у детей не было оснований завидовать друг другу или дразниться. При этом внешний вид формы может отличаться у разных учебных заведений примерно так, как отличается форма в разных родах войск", — заявил Милонов.

Депутат считает также, что в дизайне школьной одежды разные регионы могли бы использовать свои национальные особенности. Например, школьницы Карелии иметь на девичьих платьях или сарафанах элементы национального узора, а жительницы Кавказа — использовать в школьной форме головной платок как элемент национальной культуры.

"Моя дочь, которая посещает православную гимназию, носит в школу платок. И хуже учиться она от этого не стала", — подчеркнул Милонов.