Кадыров назвал причины нападения на полицейских в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что террористы, напавшие 20 августа на полицейских в Грозном и Шали, собирались помешать празднованию священного для мусульман Курбан-байрама.

"Нет никаких сомнений в том, что стояла задача омрачить праздничный день, вызвать большой общественный резонанс, помешать жителям Чечни провести мероприятия, связанные с Курбан-байрамом", — написал Кадыров.

Он также добавил, что один из боевиков, совершивший самоподрыв, остался жив и госпитализирован. Точное количество пострадавших полицейских он не назвал, а также не подтвердил гибель одного из силовиков во время перестрелки в Грозном.

Тем не менее глава Чечни заверил, что ситуация в городе стабилизировалась: "Ситуация в Грозном и Чечне абсолютно спокойная, стабильная и никаких предпосылок к осложнению нет. Сотрудники правоохранительных органов в обычном режиме бдительно несут службу и готовы незамедлительно призвать к порядку любого, кому придет в голову посягнуть на безопасность граждан".

Напомним, сразу четыре нападения на силовиков произошли 20 августа в Грозном, а также Шалинском районе республики. Интервал между нападениями составил 30 минут. Предположительно, все они связаны между собой.