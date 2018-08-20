Эксперты нашли способ снизить стоимость строительства дорог

Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил в правительство свои предложения по снижению стоимости дорог. В паспорт нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предлагается включить меры, которые снизят рост цен на песок, щебень и другие материалы для прокладки дорог.

Предлагается введение механизма предельной рентабельности при производстве и поставке основных строительных материалов для дорожной отрасли, отмечается в сообщении ОНФ.

Эксперты настаивают на применении технологий строительства автодорог без использования органических вяжущих компонентов, прежде всего битума. По их мнению, альтернативой может стать, например, применение конструкции дорог на основе цементобетонов. А для дорог с низкой интенсивностью движения — активное использование технологий укрепления грунтов, отметил президент Союза транспортников России Виталий Ефимов.

Поможет уйти от лишних трат и более высокое качество планирования дорожно-строительной деятельности. Нужно предусмотреть возможность закупать дорожные материалы по долгосрочным контрактам, а также наращивать их запасы в зимний период, когда цены на эти стройматериалы находятся на сезонном минимуме, считает он.