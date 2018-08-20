В Архангельской области Виноградовский районный суд признал 32-летнего Виктора Парфенова виновным в превышении должностных полномочий, пишет "Российская газета".

Глава Шенкурского района получил два года условно с испытательным сроком два года шесть месяцев. Также по решению суда он на три года лишается права занимать ряд должностей на государственной и муниципальной службе. В 2016 году администрация Шенкурского района решила перенести подальше от реки разрушенный весенним половодьем участок дороги в деревню Чушевская. Для этого земли лесного фонда перевели в другую категорию — как установил суд, без соблюдения необходимой процедуры. Соответствующее постановление подписал Парфенов.

Под строительство дороги вырубили более 100 кубометров леса. По данным прокуратуры Архангельской области, ущерб, причиненный лесному фонду РФ, оценивается в семь миллионов рублей. Причем львиная доля этой суммы — более шести миллионов — приходится не на деревья, а на уничтоженный плодородный напочвенный слой со мхом и кустарником.

Парфенов вину не признал. Он утверждал, что действовал в интересах местных жителей, которые теперь называют построенный участок "дорогой жизни". Защита также настаивала, что обвиняемый действовал в условиях крайней необходимости.

"Убежден, окажись я в тех условиях 2016 года вновь, проезд обеспечил бы все равно. Эта дорога служит людям", — написал глава района на своей странице в соцсети накануне вынесения приговора.

"Тот факт, что дорога нужна, обвинением и не оспаривался. Однако процедура предоставления земельного участка была нарушена. Органы местного самоуправления вообще не вправе распоряжаться землями лесного фонда, но осужденный своим постановлением сделал это в обход закона", — прокомментировал исход процесса и.о. прокурора Шенкурского района Руслан Корнилаев.